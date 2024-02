Hvert år betaler norske flyselskaper inn ca. 3 milliarder kroner i avgifter til staten. 1 milliard av dette er en såkalt CO2-avgift.

Fra 2030 har regjeringen varslet at denne miljøavgiften skal økes kraftig.

Dette er penger Norwegian nå foreslår ikke havner rett i statskassa.

– Vi vil at passasjer- og CO₂ avgiften som flyselskapene betaler inn til staten skal settes på et eget fond for å få fortgang i produksjonen av E-fuel, sier konsernsjef Geir Karlsen til NRK.

E-fuel som drivstoff er nok ukjent for de fleste, men er anerkjent som et mer miljøvennlig alternativ til tradisjonell flybensin.

Slik lages e-fuel Ekspander/minimer faktaboks E-fuel er et drivstoff som fremstilles av hydrogen og CO₂ ved hjelp av fornybar elektrisitet. E-fuel er en forkortelse for elektrofuel som er en fellesbetegnelse på en ny type syntetiske drivstoffer. Produksjon av e-fuel skjer ved å bruke elektrisk energi til å fremstille hydrogen. I en etterfølgende kjemisk reaksjon med karbondioksid (CO₂) dannes et hydrokarbon, som enten er i gassform eller flytende form. Karbondioksid trekkes ut av atmosfæren eller fra utslippet fra en industriell prosess med karbonfangst. Det sikrer at hele prosessen blir karbonnøytral, slik at netto utslipp av klimagasser blir null. En åpenbar fordel med e-fuel er at det kan brukes i forbrenningsmotorene som allerede er i drift, og kan omsettes der man i dag fyller bensin og diesel. En av de store utfordringene med e-fuel er at det krever mye energi å produsere. (kilder: snl.no / klimastiftelsen.no)

Nylig gikk Norwegian inn som deleier i selskapet Norsk E-fuel med 50 millioner kroner. De bygger Norges første fabrikk for dette drivstoffet i Mosjøen.

Målet er å bruke den syntetiske flybensinen til å kutte egne utslipp med 45 prosent innen 2030.

Karlsen vil derfor at pengene de bruker på avgifter, heller skal gå til å få produsert mer e-fuel.

Problemet er at det er dyrt å velge et miljøvennlig alternativ, forklarer Karlsen.

– I dag koster denne typen e-fuel, eller alternativet som er biofuel, tre til fire ganger mer enn hva vi betaler for vanlig fossilt drivstoff.

Det produseres også for lite.

– For å nå klimamålet vårt trenger Norwegian alene 135 000 tonn av denne type e-fuel.

I dag produseres det 100 000 tonn i hele Europa, så vi er langt på etterskudd allerede, sier Karlsen.

Illustrasjon av elektrodrivstoff-anlegget Norsk e-fuel og Norwegian vil bygge i Mosjøen. Bildet viser en fabrikk animert inn i landskapet. Foto: Norsk e-fuel

Trenger avklaring raskt

Fabrikken som er planlagt i Mosjøen regner med å kunne levere den første literen i 2026/27.

Når fabrikken står ferdig bygd skal den kunne produsere rundt 7000 tonn per år.

Norwegian-sjefen kommer med en bønn til regjeringen om at man finner løsninger for å øke produksjonen av syntetisk flydrivstoff. Deriblant opprettelse av et eget fond.

– Nå er vi kommet til et punkt der vi må få tatt noen beslutninger, slik at vi alle kan vite hva vi har å forholde oss til ikke bare i år, men kanskje de neste ti årene, sier Karlsen.

Dette er den raskeste måten å kutte utslipp på ifølge Norwegian.

Utelukker ikke CO2-fond

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) utelukker ikke forslaget fra Norwegian, og sier det kan være aktuelt med nye tiltak.

Men først og fremst mener han at mange av de løsningene som etterspørres allerede svares ut i regjeringens grønne industriløft.

Næringsminister Jan Christian Vestre ber flyselskapene kutte utslippene Foto: Heiko Junge / NTB

– Det grønne skiftet krever at vi tenker nytt, og at vi hele tiden er villige til å justere virkemidlene våre. Det har vi jo gjort i industriløftet vårt hvor vi har trappet opp innsatsen betydelig, sier Vestre til NRK.

Vestre ber først og fremst flyselskapene investere penger selv.

– De har forpliktet seg til å kutte sine utslipp, så de må også investere sine penger i å få dette implementert raskere enn det vi ser i dag, avslutter Vestre.