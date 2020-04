Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne uken gir 1. mai oss en langhelg, og det merkes – i hvert fall litt.

Vy melder at de ser at flere vil ta toget på Nordlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen til helgen.

– Det er flere som vil reise, men det er ikke i nærheten av en vanlig situasjon. Dette betyr ikke at vi vil kjøre med fulle tog til helgen. Det er en forsiktig økning, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy til NRK.

På det laveste har Vy hatt mellom 80–85 prosent nedgangen i trafikken totalt. Med bestillingene inn mot helgen er det nå snakk om 70 prosent færre reiser.

– I takt med at flere samfunnsfunksjoner åpner og at reiserestriksjonene er blitt lettet på, så begynner nordmenn å bevege på seg igjen. Men det er veldig gradvis og fortsatt langt færre reisende enn normalt, understreker Scholz.

Hun forteller også at Vy sperrer billetter for salg slik at det ikke blir for mange i togene.

– Det er også viktig at reisende kjøper billett på forhånd slik at vi kan ha god oversikt. Vi følger også situasjonen tett og vurderer hele tiden behov for å sette på en ekstra vogn.

Norwegian: – En liten økning

NORWEGIAN SLITER: Passasjertallet for mars var 1,15 millioner, en nedgang på 61 prosent sammenlignet med mars i fjor. Foto: Astri Husø / NRK

Om krisen har påvirket Vy, så har den i enda større grad påvirket flyselskapene.

Norwegian er i likhet med resten av flybransjen kraftig rammet.

Passasjertallet for mars var 1,15 millioner, en nedgang på 61 prosent sammenlignet med mars i fjor. Og koronakrisen gjør at Norwegian i dag kun har 7 av 156 fly på vingene.

Men nå kan det virke som bunnen kanskje er nådd.

– Vi har den siste uken merket en liten økning i etterspørselen, sier talsperson Christer Baardsen i flyselskapet.

Han understreker imidlertid at etterspørselen fortsatt er langt fra normalen, og han vil ikke si hva økningen betyr i rene passasjertall.

Også Widerøe sier pilene peker rett vei – men det er bare så vidt.

– På enkelte strekninger opplever vi litt flere passasjerer nå, men det er minimalt, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli.

– Vi ser at reisende bestiller sin reise tett opptil avreise, i motsetning til normalt. Fra én uke og nærmere til avgang er mer normalen nå.

– Spente på hva myndighetene kommer med

SPENT: – Vi er spente på hva myndighetene kommer med av anbefalinger fremover. sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe. Foto: Widerøe

Widerøe har kuttet stort sett alt av kommersielle flyvninger, men holder en del FOT-ruter i drift etter avtale med staten.

– Av planlagte flyvninger i april kuttet vi 5066 avganger og for mai har vi kuttet 5349 avganger. Vi jobber fortsatt med kuttene for juni, og med den utviklingen vi har sett så langt regner vi med like store kutt for sommermåneden, sier Solli.

Men ingenting av det som skjer fremover er hugget i stein.

– Vi er spente på hva myndighetene kommer med av anbefalinger fremover. Noe som igjen nok vil være utslagsgivende på antall bestillinger.

NRK har også vært i kontakt med SAS. Fra den kanten meldes det ikke om noen betydelige endringer.

– Det er viktig å huske på at en god del av innenrikstrafikken til vanlig er reisende som skal på utenriksflyvninger. Og der er det jo ingen flyvninger. Så selv om det er lettet noe opp på restriksjonene i Norge, er det for tidlig å se stor pågang. Dette følger vi med på kontinuerlig, og vil tilpasse rutetilbudet om det skulle være kommersielt grunnlag for å øke antall flyvninger.

SAS melder for øvrig tirsdag at de vil si opp inntil 5000 ansatte.

Nye reiseråd

21. april kom Folkehelseinstituttet med nye reiseråd. De la der vekt på at det fortsatt er et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder.

FHI understreket også at det er viktig å unngå rundreiser.

– Planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder.

Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare, mener FHI, for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme