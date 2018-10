En ombordstigningstrapp ble tatt av vinden og ødela en dør på et Norwegianfly på Harstad/Narvik lufthavn Evenes i ettermiddag.

Flyet skulle ha tatt av i retning Oslo klokka 14.05, men etter hendelsen må passasjerene vente. Chris Pettersen var passasjer i flyet, og forteller at det hele skjedde etter at de hadde gått ombord.

– Flyet var fullt og klart til å dra. Da hørte jeg et kraftig smell. Ingen forstod hva det var, men da jeg så fremme i kabinen stod været rett inn døra, forteller han til NRK.

En annen som skulle reise med samme fly var Karianne Ytterstad fra Harstad. Hun var i utgangspunktet nervøs for å fly etter å ha sett værmeldinga.

Slik ser ombordstigningsrampen som traff flyet ut etter at den veltet. Denne typen ramper er til vanlig i bruk på Evenes og er tilrettelagt for rullestolbrukere. Foto: Chris Pettersen

– Det ristet i flyet når vi kom inn. Måtte spørre stuerten om bord om vi faktisk skulle fly i dette været. Bare sekunder senere veltet trappa. Nå blir det takeaway med ungene isteden for flytur, sier hun.

Kjente kraftig vindkast

Pettersen forteller at han kjente et kraftig vindkast innover i kabinen og så at de ansatte snakket med hverandre.

– Så så jeg det kom noen biler og hjullaster og fikk sikret trappa. Vi fikk beskjed etter noen minutt hva som hadde skjedd over høyttaleranlegget.

Pettersen stusset over at de brukte en lettere omborstigningstrapp, og ikke de som er koblet til et kjøretøy.

– Det er jo et vindfang i seg selv, det ser man jo.

Døra på Norwegian-flyet ble ødelagt etter et møte med ombordstigningstrappen. Foto: Chris Pettersen / NRK

Skal granske hendelsen

– Det som har skjedd er at Norwegian-flyet som skulle ta av 14:05 til oslo. Et vindkast og tok tak i en såkalt «aviramp». Denne blåste inn i flyet, sier lufthavnsjef Anne Britt Bekken ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Denne typen rampe er større enn vanlige ombordstigningsramper, og er ofte i bruk på flyplassen.

En hjullaster ble tilkalt for å få kontroll på ombordstigningsrampen. Foto: Chris Pettersen

– Jeg vil ikke spekulere i om man burde ha brukt en annen rampe i forbindelse med vindkastene. Vi setter i gang ei gransking av det som har skjedd. Å spekulere i dét, er alt for tidlig. Det viktigste er at ingen ble skadet, sier Bekken.

Presseansvarlig i Norwegian Andreas Hjørnholm bekrefter hendelsen og at døra ble skadd da gangbrua veltet. Selskapet jobber nå med å få passasjerene med andre fly.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta å få flyet reparert, sier han til NRK.