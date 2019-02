Norske forskere skal studere et av klodens minst utforskede havområder

Utenfor Dronning Maud Land på Antarktis er et av verdens minst utforskede havområder og er hjemplassen til dyrearter som leopardsel og ringpingviner

Nå skal det nye forskningsskipet FF «Kronprins Haakon» ta den lange reisen for å forske på hvordan klimaendringer kan skape trøbbel for det unike økosystemet her.

Krill, som er hovedmatkilden til flere av artene som lever her, har nemlig ifølge instituttet vist seg å slite når havet blir surere og vannet blir varmere.

Leopardsel spiser både krill, pingvin, blekksprut og fisk, og regnes som det farligste rovdyret i Antarktis. Foto: Audun Narvestad / Norsk Polarinstitutt

– Det er nærliggende å anta at økosystemet i Dronning Maud Land og Sørishavet er påvirket av et varmere globalt klima, men i hvor stor grad og på hvilken måte vet vi lite om, sier toktleder Harald Steen.

Sender miniubåt

Turen er Norsk Polarinstitutts aller første med FF «Kronprins Haakon» til Antarktis. Skipet er ifølge instituttet selv et av verdens mest avanserte forskningsfartøy.

Med seg på turen vil de ha en ROV, eller en fjernstyrt undervannsfarkost, for bedre å undersøke bunnen av havet.

Toktleder Harald Steen (t.v.) og forskerne Laura de Staur, Agneta Fransson og Tore Hattermann. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Steen håper at undersøkelsene som skal utføres under toktet vil gi dem svar på spørsmål om de biologiske, kjemiske og fysiske prosesser som foregår i havmiljøet i dette området av Antarktis.

– Artene som finnes her, er spesialtilpasset til å leve i vann nært frysepunktet. Om temperaturen stiger, sliter de. Jobben vår her er å kartlegge klimaendringer, samt å se hva slags dyr som befinner seg på havbunnen, sier han

Bidrar til klimarapporter

Forskningsturen vil ifølge Steen ta rundt 46 dager. Først med fly ned til Chile, hvor de deretter går om bord i fartøyet som bruker 10 dager på å ta dem til Antarktis.

– Så kommer vi til å ligge der i 25 dager. Vi kommer til å forske på det som heter Astridryggen, hvor det har vært svært lite aktivitet tidligere, sier Steen.

Krillen er en veldig viktig matkilde for dyrelivet i Antarktis. Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt

På spørsmål om de satser på å finne noen nye dyrearter sier Steen at det ikke er umulig, men at det så fall sannsynligvis kommer til å dreie seg om veldig små organismer.

Data som samles inn på toktet vil bli brukt inn mot fremtidige klimarapporter og gi kunnskap som setter myndighetene bedre i stand til å bidra med god forvaltning

– Kunnskap om havet og økosystemene utenfor Dronning Maud Land er viktig for å sikre en best mulig fremtidsrettet forvaltning av dette viktige havområdet, understreker programleder for Antarktis, Birgit Njåstad fra Norsk Polarinstitutt.