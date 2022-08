«Sjøsyk i bølgene mellom Naxos og Paxos kom det en e-post: Jeg kom inn på drømmestudiet jeg har jobbet for i flere år!»

Det skriver Sara på sin facebookside like etter samordna opptak sendte ut høstens opptakssvar.

– Det er en overveldende følelse, og jeg er overlykkelig! Endelig kom jeg inn på drømmestudiet, og at all innsatsen jeg har lagt ned er ikke bortkastet, sier han til NRK.

Søknadsprosessen har imidlertid ikke gått på skinner. For andre år på rad har han konkurrert på feil grunnlag.

– Jeg visste godt hvor mange poeng jeg skulle ha, og det var enkelt å se at jeg manglet 5,8 poeng da opptaksbrevet kom. Jeg hadde samme problem i fjor. Da manglet jeg 1,7 poeng og gikk gjennom en lignende klageprosess, forklarer Sara.

Hva er konkurransepoeng? Ekspandér faktaboks Det er karakterene dine fra videregående som ligger til grunn for poengberegningen. Karaktersnittet ditt regnes om til karakterpoeng. Deretter blir andre poeng lagt til. Andre poeng innebærer realfagspoeng, språkpoeng, kjønnspoeng, poeng for opptaksprøver, tilleggspoeng og alderspoeng Poenggrensen angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium. (Samordna opptak)

Klagde umiddelbart

Grunnen til at Sara oppdaget feilen er at han selv har laget et Excel-dokument hvor han holder styr på egne poeng.

– Da brevet fra Samordna opptak kom, sendte jeg umiddelbart en e-post til opptakskontoret. Der skrev jeg at jeg var vurdert på et feilaktig grunnlag, og ba dem om å rette det opp og gjøre en ny vurdering.

Behandlingstiden var heldigvis rask. Opptakskontoret beklaget at de hadde beregnet feil, og ga Sara beskjeden om at han fikk en tilbudsgaranti til suppleringsopptaket.

Sara er derfor klar for sitt første år på profesjonsstudiet i psykologi.

Veien frem til målet har kanskje vært kronglete og lengre enn forventet, men gleden av å endelig nå målet er likevel like stor.

Mens Sara har ventet på å komme inn på studiet har han tatt opp fag fra videregående, jobbet med deltidsjobber og prøvd ut både lektor- og jusstudiet.

Målet har dog alltid vært profesjon i psykologi.

Oppfordrer alle til å ha kontroll

Etter egen erfaring anbefaler han alle til å ha kontroll på egne poeng.

– Det kan skje feil. Og hvis man mistenker at det er gjort feil, bør man klage så raskt som mulig til opptakskontoret. Desimaler kan avgjøre om man kommer inn eller ikke.

Les også: Klaus håper musikkvideo vil hjelpe han i boligjakten: – Ville gjøre noe ingen har gjort før

Han mener det er spesielt relevant for dem som har tatt privatisteksamener og må forholde seg til kompetansebeviser som må skannes og legges inn hos Samordna opptak.

– Kan forekomme feil

UiT Norges arktiske universitet har tilbudt nærmere 8000 nye studenter studieplass fra høsten av.

Opptaksleder May-Liss Hestnes forteller at mange søknader skal behandles på kort tid i opptakssesongen. Da kan det skje feil.

Les også: Mathilde (17) brukte 400 kroner i uka på mat: – Mamma ble litt bekymret

– Til tross for at det er etablert gode kontrollrutiner, kan det forekomme feil i den manuelle utregningen av poeng. Særlig hvis det er en viss kompleksitet i søknaden. Jeg vet ikke om dette er tilfelle i denne konkrete saken, sier Hestnes.

Opptaksleder May-Liss Hestnes forteller at de fleste av søkerne har som regel god kontroll på sin egen poengsum, og er også raske med å ta kontakt etter hovedopptaket, dersom de mener noe er feil. Foto: Norges arktiske universitet

Ifølge opptakslederen er det ikke mange studenter som opplever det samme som Mathis Oliver Sara. Dersom feil oppdages, blir det rettet opp så raskt som mulig.

– For enkelte kan det dessverre skje at feil oppdages etter hovedopptaket. Da retter vi opp feilen i etterkant. I andre tilfeller kan det også være at søkeren har misforstått noe, og dermed har feil forventning av egen poengsum. I så fall avklarer vi det, sier Hestnes.

– Viktig å klage

Maika Marie Godal Dam, som er leder i Norsk studentorganisasjon sier til NRK at hun ikke har inntrykk av at dette er et problem mange opplever.

Studentleder Chanice Johansen oppfordrer alle til å se over søknaden sin. Foto: Privat

– Men vi mener at det er viktig at folk klager når de mener noe er feil, sier hun.



Leder i Studentorganisasjonen Nord (SON), Chanice Johansen synes det er synd at slike feil skjer.

– Det påvirker mange valg rundt det å komme inn på et studie. Det er veldig synd at det skjedde to ganger for Sara. Er man i tvil, bør man alltid regne over studiepoengene selv.

Mistenker du at noe er feil i søknaden, anbefaler studentlederen deg å gå gjennom den.

– Jeg har en drøm om å jobbe med det samiske folkets psykiske helse, sier Mathis Oliver Sara Foto: Privat

Og om du finner feil eller er usikker på noe, må du kontakte opptakskontoret ved universitetet eller høgskolen.

– Som i alt annet er det jo opp til studenten selv å forsikre seg om at alt ser riktig ut, selv om det er et elektronisk vitnemål. Det er det samme om du søker jobb eller noe annet.