Norsk reisefølge flyr fra Sør-Israel i ettermiddag

Det norske reisefølget på 190 personer som har chartret et fly ut av Israel har nå fått tildelt et flightnummer.

– Den norske gruppa skal fly klokka 17.25 fra Eilat Ramon-flyplassen sør i Israel direkte til Oslo. I dag har vi kjørt gjennom Israel og Negev-ørkenen for å komme oss til flyplassen. Flyavgangen er bekreftet med flightnummer 6H225 og dermed er vi kommet lenger i dag, enn vi gjorde i går. Det kan naturligvis oppstå uforutsette ting fortsatt, men vi tror nå at vi skal komme oss hjem i kveld, skriver reiseleder Bjarte Ystebø i en epost tirsdag ettermiddag.

Han leder en gruppe med Israel-venner fra den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ).

De hadde vært i Israel over en lengre periode. Mandag chartret Ystebø et fly fra Cyprus Airways, som skulle gå direkte fra hovedflyplassen i Tel Aviv til Oslo. Det ble imidlertid kansellert i siste liten.

De er en gruppe på 71 i reisefølget, og la ut melding på Facebook søndag om at de hadde plass til flere.

– Flyet ble raskt fylt opp. Vi fikk en strøm av henvendelser og måtte til slutt gi opp å svare alle. Vi sitter med følelsen av at vi kunne fylt dette flyet to ganger, sa reiselederen til Dagbladet mandag.

Ystebø har vært misfornøyd med Utenriksdepartementets behandling av gruppa.

– Vi prøver å hjelpe hverandre, slik at alle kommer seg hjem, sier han.

Reiselederen sier at de har et godt samarbeid med sin lokale israelske operatør som sørger for logistikken på bakken i Israel, og ivaretar sikkerheten i dialog med israelske myndigheter. (NTB)