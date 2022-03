Norsk militærfly følger to russiske kampfartøyer

Det norske maritime patruljeflyet var på et rutineoppdrag i nordområdene, da de oppdaget to russiske kampfartøyer.

Det melder Forsvaret i en pressemelding på sine nettsider.

Internasjonalt farvann

De to russiske fartøyene opererte i internasjonalt farvann, altså ikke i norsk territorium.

Fartøyene var begge kampfartøy og av typen Kirov og Udaloy.

Oberstløytnant Ivar Moen Foto: Forsvaret

– Det var en utseiling som skjedde i helga, men per nå er de langt til havs, og langt fra kysten til Finnmark, sier Oberstløytnant Ivar Moen.

Samtidig som den russiske marinen er på tokt, øver 35.000 soldater fra 26 land i Nord-Norge i forbindelse med øvelsen Cold Response.

– Det er helt vanlig at store militære øvelser tiltrekker seg oppmerksomhet, når russerne gjennomfører sine øvelser så følger vi med på den aktitiveteten, sier Oberstløytnant, Ivar Moen.

I tillegg til de to krigsskipene nord for Finnmark var det også to andre russiske militære fartøyer nord og sør for Lofoten og Vesterålen.

Disse to fartøyene var ikke langt unna de allierte marinestyrkene som deltar på Cold Response 2022.

Ble ikke varslet om fartøyene

Utsenidngen av Kirov og Udaloy ble ikke varslet.

– Det er to enkelt fartøy som seiler ut, og det er ikke vanlig å farlse i forkant av noe sånt.

Forsvaret er ikke klar over intensjonene til fartøyene Kirov og Udaloy.

– Nå er det noen skytefelt de har annonsert åpent såkalte, NOTAM (Notice to Airmen). De er veldig langt til havs og vil nok ikke påvirke noe av trafikken langs kysten. Det kan være i tilknytning til de, men jeg vil ikke spekulere ytterligere utover det.

– Ser dere noen sammenheng mellom dette og Cold Respons som startet i dag?

– Per nå er fartøyene så lagt til havs at det ikke er noen direkte kobling mellom øvelsen og den aktiviteten og den posisjon vi er i. Det kan fort endres, men per nå ser vi ikke den koblingen.

Oberstløytnant Ivar Moen meddeler at kontakten med det russiske militære er så å si ikke-eksisterende.

– Vi har en dialog med Nordflåten hvor vi har en skypetelfon og hvor vi sjekker sambandet en gang i uken. Den bruker vi til å avklare misforsteålser, men utover det er det ikke noe samarbeid på militære linjer.