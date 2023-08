Flymuseum fikk lastebil opp i gulvet: – Kraftig risting i bygget

Like over klokken 14:00 mandag kjørte en lastebil under Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

Den var imidlertid for høyt lastet.

– Det er et kjøretøy som har hatt for høy last og som har tatt i takplatene, sier operasjonsleder Ulf Slettan i politiet i Nordland.

Og dette er ikke første gang museet får uønsket besøk gjennom gulvet.

I 2012 skjedde akkurat det samme – og nå etterlyser direktøren tiltak slik at de unngår flere ulykker.

Kraftig risting i bygget

Politiet i Nordland forteller at riksvei 80 ved museet nå er stengt.

Flere meter med takplater er revet i stykker i møte med kranbilen, og det pågår oppryddingsarbeid på stedet.

Direktør ved Norsk Luftfartsmuseum, Rolf Liland, sier til NRK at de som var på jobb raskt skjønte hva det var som skjedde.

– De opplevde kraftig risting i bygget. Jeg tror de skjønte hva som skjedde, for det er ikke første gangen.

Norsk Luftfartsmuseum ligger i Bodø sentrum.

Siden ulykken skjedde i 2012 har det naturlig nok vært samtaleemne fra tid til annen.

– Alle vet nok hva det er når det skjer.

Liland understreker at ingen ansatte har gitt uttrykk for at de ble skremt, men at de likevel skal debrife det hele med alle som var på jobb.

Rolf Liland, direktør ved Norsk Luftfartsmuseum forteller at de nå vil etterlyse tiltak i forbindelse med undergangen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Etterlyser tiltak snarest

Norsk Luftfartsmuseum ligger over og ved siden av Olav V. gate i Bodø. Det er en travel vei med mye trafikk.

Også anleggstrafikk går under museet.

Direktøren sier museet tidligere har vært i kontakt med myndighetene for å få på plass varselskilt eller lignende – slik at man unngår ulykker.

– For å hindre at det skal skje flere ganger så må man faktisk gjøre noen aktive tiltak.

Politiet jobber på stedet etter ulykken. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Han legger til:

– Når jeg er tilbake i Bodø skal vi ta et møte med ansvarlige trafikksikkerhetsmyndigheter så snart som mulig. Vi må ha løsninger som har med virkeligheten å gjøre.