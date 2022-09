Det hvite pulveret som drysser ut av den gloheite ovnen er svært etterspurt.

Den superrene kvartsen som produseres på Drag brukes for å lage solcellepanel – og ikke minst i utbyggingen av det nye mobilnettet 5G, som pågår over store deler av verden.

– Vi lager den reneste kvartsen du får tak i, skryter fabrikksjef Cato Lund til NRK.

Faktisk har kvartsen fra Drag en renhet på 99,998 prosent.

Og det lønner seg.

Staben er nær doblet på tre år og bedriften ansetter nye folk i høyt tempo.

200 millioner kroner er investert i en ny produksjonsfabrikk på anlegget. Og en egen forskningsavdeling jobber for å forbedre produktet.

Fabrikken eies av The Quartz Corp, som har både norsk og fransk eierskap.

80 prosent av kvartsen sendes til Kina. Resten til Europa.

Hemmelig oppskrift

Fabrikksjef Lund mener produktet de lager er kjempeviktig i det grønne skiftet.

– Et rent produkt er viktig for en effektiv produksjon av solcellepanel. Det samme gjelder elektronikk – å få fiberoptikk med ren kvarts slik at hastigheten blir høy og 5G kan bli utviklet så mye som den skal.

– Hvorfor må kvartsen være ren?

– Fiberoptikk er lys. Lys går gjennom en veldig tynn fiber med glass. Får man forurensning skifter lyset retning og da får man ikke dataen man sendte inn. Det blir bare mer og mer krav til kvalitet.

Fabrikksjef Cato Lund er klar for veksten, og viser stolt fram produktet de lager. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Og hvordan blir den så ren?

– Det er egentlig en hemmelighet hvordan vi gjør det. Men det som ikke er en hemmelighet, er at vi benytter en del kjemikalier og en del temperatur. Vi bruker ovner som gjør at vi brenner av en del forurensning. Ellers er det kunnskap og kompetanse som vi sitter på som vi ikke deler med andre.

Drag ligger på vestsiden av Tysfjorden i Nordland. Tettstedet er også sentrum for det lulesamiske miljøet i Norge.

Men det er ikke mye innbyggerne er verdensledende på.

Liten prikk på kartet

Da er det kanskje ikke så rart at også lokalsamfunnet er stolte av det som foregår på hjørnesteinsbedriften.

– Det er nesten så man ikke tror det. At bitte lille Drag, som er en liten prikk på kartet, kan produsere en så høy kvalitet og en så viktig vare, sier Heidi Marie Kalvåg.

Les også: Jakter etter mineraler til flere milliarder

Hun er lokalpolitiker for Høyre i den lille kommunen, og mener suksessen er en gavepakke til lokalsamfunnet.

– Hvorfor?

– Synergieffekten er kjempestor. Det er arbeidsplasser, folk som bruker kommunale tjenester. De går på butikken og bruker det lokale næringslivet. Antakeligvis kommer det flere familier flyttende. Og det er barn som trenger barnehage og skoleplass. For lokalsamfunnet er det et kjempeløft, sier hun.

En av dem som har flyttet for å jobbe ved bedriften er Arthika Sivananthan. Ingeniøren er glad for muligheten. Her jobber hun med utvikling.

Arthika Sivananthan (i midten) er glad for muligheten hun fikk. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg hadde skrevet masteroppgave i samarbeid med selskapet. Så fikk jeg tilbudet om å jobbe her en sommer. Så trivdes jeg veldig godt, og jobbet med to fantastiske ingeniører. Så da endte det med at jeg signerte kontrakt.

– Det er et lite sted, hvordan ser du på å komme hit?

– Det er annerledes når jeg er oppvokst i Oslo. Men det er deilig, og det er noe nytt. Så akkurat nå er det veldig bra.