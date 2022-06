Pandemien har gitt oss 86 nye flyselskap

– Det er et godt tidspunkt å starte opp flyselskap nå.

Det sier Chris Goater. Han er sjef for kommunikasjon ved Den internasjonale organisasjonen for lufttransport, forkortet Iata.

Han kan fortelle at 86 flyselskap la inn årene under pandemien, 2020–21.

Men at dette veies opp av antallet nykommere.

29 nye flyselskap ble etablert i 2020. I fjor økte tallet til hele 57.

– Hvorfor starter man et flyselskap under en så vanskelig tid som en pandemi?

– Sannsynligvis er det flere årsaker, sier Goater.

Én er at barrierene for å kunne etablere seg i bransjen, har vært lavere.

– Under pandemien var en mengde fly tilgjengelig samt mannskap til å fly dem. Så etter hvert som noen markeder reåpnet, var det mulig å etablere selskap for å betjene etterspørselen som da oppstod.

Røde tall for bransjen Ekspandér faktaboks At noen har sett sitt snitt til å etablere seg, betyr ikke at det har vært spesielt gode tall for bransjen som helhet, opplyser IATA (ekstern lenke). I 2020 ble tapene for bransjen estimert til 137,7 milliarder dollar. Året er beskrevet som det verste for bransjen noen gang. – Når det gjelder etterspørselen falt den med 58,4 prosent i fjor, sammenlignet med 2019, kan Goater ved IATA opplyse. Det globale passasjertallet falt i 2020 til 1,8 milliarder, fra 4,5 milliarder i 2019, ifølge BBC. Det er dog én del av flybransjen som har hatt gode tider under pandemien: De som driver med frakt. Her økte etterspørselen med nesten 7 prosent i fjor, i forhold til 2019. – Vår økonomiske prognose for oktober estimerte at tapene for flyselskaper i 2021 var på 51,8 milliarder dollar. Tallene vil bli oppdatert senere denne måneden, sammen med en oppdatert prognose for 2022.

Stor etterspørsel

Også BBC har oppsummert status for luftfarten, etter to år med pandemi.

De viser til noen av nykommerne, som finnes i alle deler av verden. For eksempel har vi Avelo og Breeze i USA. Play og Niceair på Island. Australske Bonza og indiske Akasa.

Administrerende direktør Bjørn Tore Larsen i det nyopprettede flyselskapet Norse Atlantic Airways. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En av de norske nykommerne er Norse Atlantic Airways.

– Det er en stor oppdemmet etterspørsel. Folk har ikke vært i stand til å reise på to år eller mer, spesielt mellom kontinenter, sier Bjørn Tore Larsen til BBC.

Han er administrerende direktør i Norse Atlantic Airways. De skal fly mellom Europa og Nord-Amerika fra midten av juni, etter å ha kjøpt fly til lave priser og sikret seg gode «slots» på attraktive flyplasser – som London Gatwick og New York JFK.

En annen norsk nykommer er flyselskapet Flyr. NRK har fortalt om hvordan de lave prisene de har hatt på ruter til blant annet Bodø, har vakt oppsikt.

NRK intervjuet administrerende direktør Tonje Wikstrom Frislid i Flyr under den årlige Luftfartskonferansen, som fant sted i Bodø 10. mai.

Da sa hun blant annet at det å starte opp under en pandemi ga noen fordeler:

– Luftfart er en kompleks bransje, med tunge organisasjoner. Vi fikk starte med blanke ark og nye systemer. Og kan da ha en lett organisasjon, der vi ikke trenger å være store for å bli lønnsomme. Så for oss er det en kjempemulighet. Det ser vi også at andre selskaper rundt om i verden har tenkt.

Gode betingelser

– Det høres jo merkelig ut å starte flyselskap under den verste krisen for bransjen noensinne.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs hos Winair. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Det sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs hos Winair til NRK. Men i likhet med Iata, peker han på at det har vært gunstig å etablere flyselskap de siste par årene.

– Mange selskaper fikk veldig attraktive avtaler for leie av fly. Det var bra med kapital i finansmarkedene, og tilgang på teknisk personell man normalt aldri får tak i.

Han sier at i floraen av nykommere, er det mange små og regionale selskaper som opererer i et begrenset marked. Dermed utgjør de nok ingen stor trussel for eksempelvis Lufthansa, British Airways eller Sas.

I alle fall ikke på kort sikt, sier Elnæs.

– Norse er kanskje de som har utnyttet situasjonen maksimalt, med å leie inn 15 Boeing 787 Dreamlinere. Det er ingen som har lykkes med lavpris langdistanse enda, men kanskje Norse blir det første. Det skal du ikke se bort fra.

Et fly fra Norse på Gardermoen mars i år. Foto: STAFF / Reuters

Tror ikke alle vil overleve

Vinnerne er uansett oss som kunder, som får mer å velge i. Flere aktører som konkurrerer i lavprissegmentet er godt nytt for lommeboka di.

Så er spørsmålet om selskapene har livets rett på lang sikt.

– Neppe, tror Elnæs.

Han peker på at finansmarkedene ikke er like åpne som de var for ett eller to år siden.

De selskapene som sliter med høye drivstoffpriser samtidig som konkurransen øker etter pandemien, vil kunne gå tunge tider i møte.

Økt etterspørsel etter piloter og annet personell, kan gjøre at nye selskaper blir kjøpt opp.

– Er det fremdeles lukrativt å etablere flyselskap?

– Det vinduet som har vært, det er i ferd med å lukke seg nå, sier analytikeren.

Dermed blir det kanskje ikke så mange nyetableringer framover.