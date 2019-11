Norovirus påvist i østers på sjømatbuffé – minst 20 ble matforgiftet

– Vi har påvist norovirus i prøver av østers fra middagen. Det betyr at mistanken om norovirus er forsterket, og ser ut til å være årsaken til matforgiftningen.

Det sier Arnt Inge Berget i Mattilsynet til NRK.

Det studentarrangerte «Havets Døgn» reklamerte med en «fantastisk sjømatbuffé», som endte opp som et mareritt til minst 20 av deltakerne.

Arnt Inge Berget, avdelingsleder Mattilsynet Salten. Foto: Ola Helness / NRK

Noen dager etter arrangementet slo legevakten i Bodø alarm da flere og flere tok kontakt med symptomer for matforgiftning.

Tar kontakt med produsenten

Berget forklarer at de en stund hadde mistanke om at det var østersen som var kilden til viruset.

Grunnen er at det er en hyppigere forekomst av nettopp dette viruset på høsten og på vinterstid – nettopp fordi flere mennesker har det da.

– Det er hyppigere forekomst nå, enn andre tider på året. Nå kommer vi til å fortsette sportingsarbeidet sammen med Folkehelseinstituttet, sier han og avslutter:

– Så jobber vi opp mot dem som er produsent og leverandør av østersen.

Dette er norovirus Ekspandér faktaboks Forårsaker en magetarmsinfeksjon, og er ofte kjent som «omgangssyke».

Vanlig årsak til diaré og oppkast.

Smitter via vann eller gjennom fekal-oral smitte.

Varer vanligvis i ett til to døgn.

12-48 timers inkubasjonstid.

De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men er også smittsomme før og etter.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon.

Viktigste tiltak for å unngå å bli smittet: God håndhygiene. Kilde: Folhehelseinstituttet/fhi.no

Direktør for hotellet hvor middagen ble holdt, Scandic Havet i Bodø, er glad for å få svar i saken. Samtidig tar hotellet sin del av ansvaret for den uheldige situasjonen.

– Vi er jo glad for at vi får noen svar. Vi tenker jo på arrangøren og de som ble rammet, siden det er de som har hatt det vanskeligst her. Det er jo vanskelig for oss som får varer som inneholder et slikt virus.

– Men tar dere noe selvkritikk i denne saken?

– Det er jo vi som har servert det, så vi fraskriver oss ikke noe ansvar. Man kommer seg ikke unna at det var hos oss de ble syke. Vi er også lei oss for at det ble så mye negativt fokus mot et så flott arrangement.

– Vask hender grundig

– Det er et veldig interessant virus, for det har så mange måter å smitte på. Fra små dråper i luften til kontakt med mat, gjenstander, og så videre. Det er direkte fascinerende.

Smittevernoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen, virker nesten imponert over viruset som sendte minst 20 mennesker til legevakten for matforgiftning.

Ifølge overlegen, står viruset for 85 prosent av omgangssyken her til lands, som ikke stammer fra en bakterie.

Smittevernlege Kai Brynjar Hagen anbefaler å vaske hendene grundig ofte. Foto: Ola Helness / NRK

Symptomene er ikke direkte farlige, men kan forsterkes om man er syk fra før. Et annet lite hyggelig trekk med viruset, er at det er få preventive tiltak – selv etter du har blitt frisk.

– Det er umulig å vaksinere seg mot viruset. Du får heller lite eller ingen immunitet mot viruset etter at du har hatt det. Så du kan fint bli syk på nytt kort tid etter at du har blitt frisk.

Vinteren er høytid for at viruset kan smitte mennesker, og det er ifølge Hagen glad i sykehusavdelinger, barnehager og skoler.

Han har likevel noen generelle råd som kan forhindre at du bli så lett smittet.

– Ha god hygiene, vask hendene dine ordentlig og ofte. Vi kan ikke lure viruset, for det avslører oss lett.