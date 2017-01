Sjøsatte 100 meter lang prototyp i fjor – tålte ikke naturkreftene

En nederlender ønsker å rydde verdenshavene for søppel, men prosjektet fikk et uventet tilbakeslag da prototypen ikke fungerte som den skulle. Nå jobbes det på spreng med designforbedringer, slik at testingen kan gjenopptas snarest mulig.