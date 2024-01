Norges største vannregion friskmeldt for lakseparasitt

Mattilsynet friskmelder Fustavassdraget i Nordland for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, etter at prøvene bekrefter at vassdraget er fri for parasitten.

Det melder Mattilsynet i en pressemelding.

Når Fustavassdraget nå friskmeldes betyr dette at alle elvene og vassdragene innenfor Vefsnaregionen er fri for parasitten. Fustavassdraget ble rotenonbehandlet i 2012.

– Dette er en gledens dag for både villaksen og de som bruker elvene. Vi er et stort skritt nærmere å utrydde parasitten i Norge, og friskmeldinga i dag lover godt for den videre nasjonale sykdomsbekjempelsen, sier Kim Stene, seksjonssjef for Mattilsynets avdeling Helgeland.

Parasitten er en innført fremmed art som kan utrydde hele bestander av villaks i smittede elver og er derfor høyt prioritert å utrydde fra norske vassdrag.

– Vefsnregionen er den klart største regionen i Norge hvor vi har bekjempet Gyrodactylus salaris, og også den eneste regionen hvor vi har måttet behandle store innsjøer med rotenon. Det har derfor vært et omfattende arbeid, som det nå er godt å være i mål med, sier fagdirektør Jarle Steinkjer i Miljødirektoratet, som har det nasjonale ansvaret for bekjempelse av lakseparasitten.