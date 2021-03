– Det er sjokkerende. Det henger rett og slett ikke på greip. Det hele blir nesten parodisk, sier styreleder Terje Feragen i Narvik Hockey.

Onsdag kveld kom beskjeden om at klubben rykker ned fra Fjordkraft-ligaen. Det var en beskjed Narvik Hockey håpet de ikke skulle få.

Forrige sesong ble avsluttet på grunn av koronapandemien. Før denne sesongen satte hockeyforbundet ned noen vedtekter for hvordan de skulle løse det dersom det samme skjedde igjen.

Dersom sesongen var over halvspilt da den ble avlyst, skulle laget som lå nederst på tabellen rykke ned. Men resultatet skulle ikke basere seg poengene lagene sto med. I stedet er det basert på hvor mange poeng ett lag har, sett opp mot antall poeng som var mulig å oppnå, uttrykt i prosent.

Narvik har spilt 27 kamper i årets sesong, og har bare vunnet tre kamper. Grüner ligger over dem på tabellen. De har også bare vunnet tre kamper. Men Grüner har bare spilt 20 kamper, og har dermed en høyere prosentscore enn Narvik.

Så selv om Narvik har ett poeng mer en Grüner på tabellen, rykker Narvik ned fordi de har lavere prosentscore enn Oslo-klubben.

– Vi skal anke dette, selvfølgelig. Vi har hyret advokat for å få juridisk hjelp for å komme videre i saken, forteller styrelederen i Narvik Hockey.

Det er nemlig mye narvikværingene stusser på rundt ishockeyforbundets avgjørelse.

SJOKKERT: Styreleder i Narvik Hockey, Terje Feragen, er sjokkert over at styret i Norges Ishockeyforbund ikke har hørt på forslagene som kom fra klubbene selv i forbindelse med at sesong ble avlyst. Foto: Frida Brembo / NRK

Enige om at Narvik hadde en god sak

For det første mener Terje Feragen at de straffes for å være friske.

– Vi har gjort alt vi kan for å få gjennomført serien. Vi har lagt opp til å spille dobbeltkamper når de andre klubbene har kommet til Narvik. Det straffes vi for nå, mener han.

Ingen andre klubber i Fjordkraft-ligaen har spilt flere kamper enn Narvik så langt i sesongen.

Videre mener Feragen at det blir feil å si at sesongen er halvspilt, selv om alle klubbene har spilt mer enn 18 kamper.

– Når man snakker om halvspilt sesong, så snakker man opp at alle lagene skal ha spilt mot hverandre både borte og hjemme. Vi har for eksempel ikke spilt mot Grüner på hjemmebane. I tillegg har vi møtt flere av de beste lagene enn det Grüner har, så det blir veldig feil å regne slik, sier styrelederen.

Mandag var det et møte mellom Norsk topphockey, interesseorganisasjonen til klubbene i Fjordkraft-ligaen, og klubbene selv. Tre representanter fra administrasjonen i Norges Ishockeyforbund var også til stede.

Der ble de enige om en anbefaling til styret i ishockeyforbundet. Anbefalingen var å utvide Fjordkraft-ligaen til 12 lag. På den måten kunne lagene som lå øverst i 1. divisjon, Ringeriket og Lørenskog, rykke opp, og Narvik kunne beholde plassen i Fjordkraft-ligaen.

Likevel valgte styret i ishockeyforbundet i dag å ikke ta hensyn til den anbefalingen.

Usikker på den sportslige kvaliteten

– Vi hadde en lang diskusjon på dette i kveld, og vi landet på at styret ønsker å stå på vedtaket vi fattet i september i fjor, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

Styret i ishockeyforbundet mener denne løsningen sikrer forutsigbarhet. De mener også det er den beste sportslige løsningen for eliteserien i ishockey.

– En del av diskusjonen har vært rundt den sportslige kvaliteten. Flere av klubbene har tatt til orde for at tolv lag vil redusere kvaliteten på Fjordkraft-ligaen, noe som kan gå ut over interessen fra publikum og sponsorer, sier Pettersen.

Ishockeypresidenten sier at de har tatt anbefalingen fra Norsk topphockey med i sin vurdering.

LANG DISKUSJON: Ishockeypresident Tage Pettersen forteller at de hadde en lang diskusjon, og landet på den opprinnelige løsningen for neste sesong i ishockey. Foto: Ole Berg-Rusten

– Vi vet at det har vært en diskusjon rundt dette, og vi har vurdert alle innspillene som har kommet på bordet. Men anbefalingene fra administrasjonen var nettopp anbefalinger, som vi valgte å ikke følge, sier Pettersen, som understreker at det er trist at vi mister den eneste nordnorske klubben i norsk topphockey.

– Narvik har virkelig vært et tilskudd de siste to sesongene, og jeg håper virkelig at de er tilbake i det gode selskap snart.

Styrelederen i Narvik Hockey, Terje Feragen, er ikke så sikker på det.

– Vi er i ferd med å bygge opp organisasjonen. Vi skulle ansette flere folk, men dette vil sette oss tilbake til steinalderen. Jeg er redd lufta går ut av alle mann nå, sier han.