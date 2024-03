Norges fotballforbund kan likevel ikke legge finalen til våren

Det omdiskuterte forslaget om å spille fotball-NM med finale på våren kan likevel ikke besluttes av styret i Norges Fotballforbund. Det har fotballtinget avgjort.

Søndag var den norske cupens framtid og innstillingen fra det såkalte Hangeland-utvalget oppe til debatt på fotballtinget på Ullevaal stadion.

Underveis kom det inn et forslag fra styreleder Morten Kokkim i Lillestrøm SK om at fotballtinget neste år skal stemme over en eventuell omlegging til at NM skal starte på høsten og avsluttes på våren. Det betyr at NFF-styret ikke kan ta en slik avgjørelse selv.

«Forbundsstyret bes om å komme tilbake til forbundstinget med egen sak om eventuelle endringer i Norgesmesterskapet med kamper høst/vår til avgjørelse», lød forslaget.

Årets NM spilles som tidligere med finale i desember, men Hangeland-utvalget har foreslått å endre cupen.

Forslaget fra Kokkim ble vedtatt med 74 mot 64 stemmer, og dermed er det klart at fotballtinget i 2025 skal stemme over cupens framtid.

Fotballpresident Lise Klaveness var ikke spesielt positiv til at forslaget fra Kokkim dukket opp som en overraskelse på helgens ting.

– Nå har vi en prosess som har gått over et år med et utvalg som er bredt nedsatt. Det er fint at tinget får stemme over hvem som skal beslutte dette. Men jeg er veldig trygg på at vi har jobbet grundig med denne saken.