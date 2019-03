Norges beste drikkevann: – Det var en ting som virkelig imponerte den kresne juryen

130 vannverk over hele landet har deltatt i konkurransen «Norges beste drikkevann». I dag møttes 18 finalistene på Lillestrøm.

Da juryen hadde smakt seg gjennom 18 anonyme vannprøver ble det plukket ut en vinner i hver klasse – Norges beste drikkevann for grunnvann og for overflatevann.

Og det var aldri tvil om at Brettesnes vannverk i Vågan kommune i Lofoten har Norges beste overflatevann. Det beste grunnvannet har Tonstad vannverk i Agder.

Einar Melheim i Norsk Vann er imponert over drikkevannet fra Lofoten. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Det er en subjektiv test, men vi har en veldig kompetent jury, sier Einar Melheim fra Norsk Vann, som er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen.

Og det var en ting med Brettesnes-vannet som virkelig imponerte den kresne juryen av profesjonelle vannsmakere.

– Det som er spesielt med vannprøven de hadde med seg er at den er tatt på øya Skrova. Vannverket ligger på fastlandet, og transporteres ut i en lang sjøledning til Skrova i Det er fantastisk at vannet etter flere kilometer i sjøledning kan levere et vann med den kvaliteten, sier Einar Melheim.

Kan sammenliknes med vinsmaking

Brettesnes er et fiskevær som ligger helt sør på øya Stormolla i Vågan kommune i Lofoten. Foto: NRKbeta, creative commons, Flickr

Til en viss grad kan vannsmaking sammenliknes med vinsmaking. Men når man smaker vin gjelder det å få fram en god smak. Med vann er det om å gjøre at det ikke har smak.

– Det er tre kriterier som kjennetegner et godt drikkevann. Det skal være uten lukt og smak og det skal ikke ha farge. Det er fravær av dette som gir et godt vann, sier Melheim.

– En seier som smaker

Brettesnes vannverk er et gammelt vannverk som ble etablert på 1960-tallet. Stig Rune Dybwik forteller at kommunen har gjort betydelige oppgraderinger, både av renseprosessen og den nevnte sjøledningene ut til øya Skrova.

– Denne seieren betyr mye for dem som har slitt for å få dette vannverket opp og gå. Det ligger mye svette og tårer som ligger bak. Nå høster vi godene, sier Dybwik.

Og det nærmeste han kommer når han skal beskrive vinner-vannet:

– Det er vanskelig å beskrive. Det smaker som friskt fjellvann.