Hvert år anbefaler Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) hvor mye makrell som bør fanges i Nord-Øst Atlanteren.

Makrellen i europeiske farvann forvaltes som én bestand.

Dette skal fordeles mellom Norge, EU, Russland, Færøyene, Grønland og Storbritannia.

Akkurat nå pågår forhandlingene mellom disse landene i London.

Problemet er at de ikke pleier å bli enige om hvordan kvoten skal fordeles.

Ferske tall viser at det i snitt er tatt opp 41 prosent for mye makrell hvert eneste år siden 2010.

– Det bekymrer oss at fangstene ligger så mye over rådene fra forskerne, sier forskningssjef Aril Slotte ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Opp mot 86 prosent for mye

NRK har gjort utregningen basert på tall fra ICES – Det internasjonale havforskningsrådet.

Det varierer en god del fra år til år hvor stort overfiske er.

I 2019 ble det kun fisket 9 prosent for mye makrell.

I 2018 ble det fisket hele 86 prosent for mye makrell.

Siden 2010 har det i snitt blitt fisket 41 prosent mer makrell enn Det internasjonale havforskningsrådet anbefaler. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Slotte forklarer at de ulike nasjonene som sammen forvalter makrellen gjerne blir enige i å følge forskernes råd eller en annen omforent kvote.

Men så er det uenighet omkring selve fordelingen av kvoten mellom nasjonene.

– Det betyr at hvert enkelt land setter en prosentandel av kvoten de selv mener er den rette i forhold til sonetilhørighet og historiske rettigheter. Det fører til at totaluttaket blir høyere enn det forskerne har gitt råd om.

I 2022 har Norge gitt seg selv en kvote på 278.222 tonn makrell. Dette tilsvarer 35 prosent av totalt anbefalt kvote.

NRK har bedt om en kommentar fra Nærings- og fiskeridepartementet, men får opplyst at de ikke vil kommentere saken på grunn av de pågående makrellforhandlingene i London.

En fersk rapport fra Verdens Matvareorganisasjon viser bærekraftig og ikke bærekraftig fiske i ulike deler av verden. Foto: Verdens Matvareorganisasjon / FAO

Bestanden vil synke

Aril Slotte forklarer at forskerne beregner hva de mener er bærekraftig fangst etter faste prinsipper.

I Atlanterhavet er makrell utbredt fra Nord-Afrika og helt nord til cirka 78 grader nord, sørvest av Svalbard. Utbredelsen av makrellen har de siste 10–15 årene ekspandert nordover. Foto: Havforskningsinstituttet

Blant annet handler det om at bestanden må være av en viss størrelse for at den skal fortsette å vokse.

– I årene fra 2010 til nå har det fortsatt gått greit med makrellbestanden. Mye fordi den har hatt god rekruttering. Kommer det en rekke svake årsklasser så vil bestanden takle overfisket dårligere.

Fortsetter fiske og rekrutteringen går ned vil bestanden synke.

– Den har allerede blitt en del redusert siden toppen i 2014, sier Slotte.

Gisli Gislason i MSC sier til NRK at det er snakk om veldig store tall for overfiske.

Gisli Gislason er programdirektør i MSC. Foto: MSC

– Det er egentlig tragisk at disse landene ikke blir enige.

– Hvis vi fortsatt ønsker å være en av de mest produktive fiskeriområdene i verden og verdensmestere i fiskeriforvaltning, må Nord-Atlanteren klare å sette presedens for resten av verden.

Fiskes for mye overalt

Hvert år publiserer Verdens Matvareorganisasjon en rapport om statusen i de globale fiskeområdene.

Årets ferske rapport fastslår at det fiskes 35,4 prosent for mye i verdens hav.

I våre havområder sier undersøkelsen at det fiskes nesten 30 prosent for mye.

Johan Henrik Frøstrup i MSC peker på at de årlige forhandlingene mellom statene i Nord-Øst Atlanteren foregår nå.

– Kyststatsforhandlingene tilbyr en umiddelbar mulighet til å bremse en utvikling som bekymrer både forskere og norske forbrukere.

Johan Henrik Frøstrup mener landene som fisker i Nord-Øst Atlanteren bør bli enige slik at overfisket blir begrenset. Foto: MSC

Sist det var forhandlinger ble det ikke enighet.

Gislason mener ingen bør dra fra forhandlingene uten at det er blitt enighet.

– Alle statene har et felles ansvar om å komme til enighet slik at den langsiktige bærekraften til disse viktige nøkkelartene sikres. Det er både fisken, økosystemene, fiskeriene, verdikjeden og konsumentene tjent med.

