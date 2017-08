Norge og Kina signerte avtaler verdt to mrd.

Det var god stemning da Nordland fylkeskommune, regionene Vesterålen og Lofoten, samt flere bedrifter, undertegnet samarbeidsavtaler med Zhejiang-provinsen i Bodø i dag.

For bare ett år siden var kineserne svært lunkne til å handle med Norge. Men nå ser bråket rundt Nobelprisen ut til å være et tilbakelagt stadium.

– Et stort marked har åpnet seg igjen, og Nordland tar nå en ledende rolle i samarbeidet med Kina, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Konkret inngikk bedriftene intensjonsavtaler for mer enn to milliarder kroner innen fiskeri, reiseliv, havbruksteknologi og utdanning.

Nordlys-laks

I NORDLYS-LANDET: I to dager har den kinesiske delegasjonen Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

Kina er et av de landene som spiser mest fisk i verden, og nå blir det muligheter for mer norsk laks på middagsbordet. Kineserne selv er opptatt av at norsk laks er produsert under nordlyset.

– Vi har signert viktige avtaler i dag, som vil komme både Norge og Kina til gode. Kina er en stor konsument av sjømat, men vi produserer ikke denne maten selv, sier Jin Yonghui, som er direktør for utenlandssaker i Zhejiang-provinsen til NRK.

Men han ser også for seg mer kulturell utveksling mellom Norge og Kina.

– Samarbeidet dreier seg ikke bare om handel, vi vil jobbe med utveksling innen utdanning og kultur slik at vi kan forstå hverandre bedre. Jo mer vi utveksler, jo større forståelse, sier Yonghui.

Gleder seg til flere turister

SIGNERTE: Avtalesignering mellom Vesterålen region og Zhoushan kommune ved Yu Donglai og ordfører i Hadsel kommune og leder i regionrådet, Siv Dagny AasvikFylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll og partisekretær i Zhejiangprovinsen, Che Jun, i bakgrunnen. Foto: Martin Steinholt / NRK

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik, som er leder i Vesterålens regionråd, har i helga hatt besøk av den kinesiske delegasjonen. I dag var hun i Bodø for å signere en samarbeidsavtale med Zhousan kommune.

– Forhåpentligvis kan denne avtalen bety store kontrakter verdt store summer. I tillegg tror jeg vi vil merke flere kinesiske turister i Vesterålen, som igjen åpner dørene for næringslivet, sier hun.

– Potensialet er enormt

Kontrasten mellom Zhejiangprovinsen, sør for Shanghai, og Nordland stor, men har også med likheter, ifølge fylkesrådslederen.

– Nordlands 243.000 innbyggere mot Zhejiangs 55 millioner innbyggere er et dimensjonsforhold man kanskje skulle tro ikke går over ens. Men regionene er like på mange områder. Vi snakker om to innovative industri- og teknologi-fylker som finner områder å samarbeide på, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

- Nordland tar en ledende rolle i samarbeidet med Kina, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll, her sammen med Zhejiang-provinsens partisekretær Che Jun. Foto: Martin Steinholt / NRK

Håper på dobling

Oppdrettsselskapet Cermaq med base i Steigen er en av bedriftene som har en avtale med kineserne.

– Vi ser store muligheter i det kinesiske markedet framover, sier regiondirektør Snorre Jonassen i Cermaq, som hvert år selger 3000 tonn laks til Asia. Nå håper han å doble salget.

– Den første laksen står klar i merdene, og vi håper den sendes av gårde før nyttår en gang.