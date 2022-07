NRK har fått svar e-post fra statssekretær Kristina Hansen i Nærings – og fiskeridepartementet.

– Sanksjonene er vårt viktigste pressmiddel mot det russiske regimet og for å svekke Putins evne til å finansiere krigen i Ukraina. Regjeringen har hatt en klar linje gjennom hele krisen om at vi står sammen med våre naboland og EU for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt. Norge har sluttet opp om og gjennomført i norsk rett alle de restriktive tiltakene mot Russland vedtatt av EU, med et par unntak. Sanksjonene virker best når mange land står sammen om dem. Vi har for øvrig ikke hjemmel i sanksjonsloven til å vedta unilaterale/ensidige sanksjoner.

I 2014 innførte Russland et importforbud på norsk sjømat som en motreaksjon på norske sanksjoner knyttet til Krim-annekteringen. Dette gjør at sjømatnæringen i all hovedsak allerede har erstattet det russiske markedet med salg til andre markeder. Eksport av norsk sjømat, med et par unntak, er ikke omfattet av Norges sanksjoner mot Russland. Næringsaktørene må selv ta stilling til hvor de eksporterer sjømat innenfor det til enhver tid gjeldende sanksjonsregimet. Hverken smolt eller fiskefôr er omfattet av russisk importforbud fra 2014 eller det gjeldende norske sanksjonsregimet.