Alf-Gøran selger laks for over hundre kroner kiloen, men mener prisen nesten er blitt for høy

– Norsk sjømateksport har lagt bak seg et historisk godt første halvår.

Det sier konstituert administrerende direktør Børge Grønbech i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Så langt i år har Norge eksportert sjømat for 70,1 milliarder kroner. Det er 16,4 milliarder høyere enn på samme tidspunkt i fjor, en økning på 31 prosent.

Dermed har man etter seks måneder i år passert eksportverdien for hele 2015.

Hovedårsakene til rekorden er økte matvarepriser i verden, lavere tilførsel på råvarer og en sterk vekst i etterspørsel, ifølge Sjømatrådet.

Pandemi-effekt

At pandemien er over er en sterk årsak til eksportøkningen, sier lakseanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd til NRK.

– Det er særlig det at restaurantene har åpnet etter pandemien som har vært en veldig sterk bidragsyter.

Land som spiser sjømaten, som Frankrike og USA, øker mest sammenlignet med tidligere år.

Polen, som foredler mye av sjømaten fra Norge, er fortsatt største importør, men opplever en svakere vekst.

Nedgang i volum – økning i pris

Til tross for rekordhalvåret, så har det totale volumet for eksport falt.

– I et historisk perspektiv ser vi at år uten vekst i volum globalt gir kraftig prisvekst. Det er fjerde gang siden 2010 at prisen løfter seg, sier Aandahl i Sjømatrådet.

Laks står for to tredjedeler av verdien på eksporten så langt i år.

Selv om volumet falt med 5 prosent sammenlignet med første halvår i fjor, økte verdien på lakseeksport med 13,2 milliarder.

Snittprisen for fersk hel laks har økt fra 58,29 til 87,37 kroner per kilo i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Eksportprisen på fersk laks i uke 25 var på 97,43 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Høy laksepris er ikke bare positivt

For Kvarøy Fiskeoppdrett på Nord-Helgeland har den høye lakseprisen gitt rekordomsetning så langt i år.

– Det har vært en helt utrolig prisutvikling, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen til NRK.

– Det var en del forventninger til at prisen skulle går litt opp på grunn av mindre volum, men at det skulle gå så høyt som det har gjort det første halve året er helt fantastisk.

90 prosent av laksen fra Indre Kvarøy sendes til USA. Knutsen sier at kundene der har forutsett prisøkningen, og at selskapet derfor selger laksen til en kilospris over hundrelappen.

ØKNING: Lakseprisen har skutt i været i 2022, noe som gir nye eksportrekorder for norsk sjømat. Foto: Kirsti Kringstad

Men den høye lakseprisen er ikke utelukkende positivt.

– Vi bygger ikke marked, og derfor vil det komme en nedtur når produksjonen øker. Det er ikke bra i det hele tatt, sier Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett.

I tillegg nevner Knutsen at pågående prosjekter med oppdrett på land og offshore vil gjøre at det etter hvert kommer mer laks på markedet.

– Det vil bety at prisen skal ned.

Selv om inntektene er formidable, har også kostnaden ved å produsere laks økt.

Det skyldes at fraktprisen på laksefôr har gått kraftig opp som følge av uroligheter i verden, sier Knutsen.

– Man flytter hele tiden grensen for hvor høy pris man må ha for å få fortjeneste.

Fornøyd minister

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) er strålende fornøyd med tallene i første halvår.

MINISTER: Bjørn Skjæran (Ap) er svært fornøyd med tallene for første halvår i 2022. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Over 70 milliarder kroner på seks måneder er svært imponerende tall. Dette viser hvor viktig sektoren er for verdiskapning, trygge arbeidsplasser og aktivitet langs kysten, sier han i pressemeldingen fra Sjømatrådet.

– Jeg er glad for at norsk sjømat har produkter og en merkevare som er høyt etterspurt internasjonalt, også i urolige tider. Vi må likevel være forberedt på skiftende priser fremover.