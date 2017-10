Nordnorske fiskere krever forskning

Fiskere mener at reguleringene for uer-fangst er satt uten et troverdig forskningsgrunnlag, og krever mer forskning. Reguleringene er blitt strammet inn i den grad at det til tider er umulig å fiske etter andre fiskearter på grunn av for stor bifangst av uer, skriver Fiskeribladet.