Nordnorsk søppel skal sendes med tog til Sverige

Søppel som sendes fra Nord-Norge til svenske fjernvarmeanlegg, skal heretter sendes med tog. Det kan bety 1.500 færre vogntog og 500 tonn mindre CO2 per år.

Markedssjef André Christensen i Hålogaland Ressursselskap (HRS) sier til Nationen at det er blitt jobbet lenge med å få på plass en avtale om togtransport.

– Endelig er vi i mål med en løsning. Med å overføre denne transporten av restavfall fra vei til bane, sparer vi veiene for tusenvis av vogntog og miljøet for store CO2-utslipp, sier Christensen.

Tidligere denne måneden rullet ti konteinere ut fra HRS i Narvik med kurs for Kiruna. Søppelkjøringen med tog er den første i sitt slag i Norge og innebærer at utslippene fra transporten til Kiruna kuttes med 90 prosent.

I fjor sendte selskapet 20.000 tonn søppel over grensen. Etter hvert som tog tar over for lastebil, håper Christensen også at transporten blir mindre sårbar for dårlig vær, som ofte fører til at E10 må stenge, særlig om vinteren.

– I de verste periodene med dårlig vær sliter vi med å få avfallet over grensen, men toget går jo stort sett uansett, sier han. (NTB)