Nordnorsk reiseliv kalles inn på teppet av næringssjef etter klokkestunt

– Vi visste ingenting om dette stuntet. Det er viktig for oss at markedsføringen av Nord-Norge er i tråd med de faktiske produktene vi kan levere.

Liv Rask Sørensen er nærings- og utviklingssjef i Nordland fylkeskommune.

Hun er ikke fornøyd med at Nordnorsk reiseliv, som hovedsakelig eies av de tre nordnorske fylkene, har vært med å lure 1479 medier med historien om Sommarøy i Troms.

Liv Rask Sørensen, næringssjef i Nordland fylkeskommune. Foto: Nordland fylkeskommune

Sørensen visste ingenting om dette før hun så saken til NRK, fredag. Hun sier at de ved første anledning må ta en prat om markedsføring med reiselivsaktøren.

– Vi visste ikke at de var involvert før i dag. Vi må ta det opp med dem og se på hvordan vi egentlig skal markedsføre Nordland og Nord-Norge i fremtiden.

Skulle koste tre millioner

Nordnorsk reiseliv skulle sammen med SAS og Visit Norway, fortelle en historie om en øy som ville kaste bort hele konseptet av tid.

Problemet var bare at de fremstilte historien som en vanlig nyhetssak. Det endte med at 1479 medier verden over beit på.

Reklamekampanjen skulle ifølge avisa iTromsø, koste totalt tre millioner kroner. Innovasjon Norge rakk å bruke 1,2 millioner av disse før prosjektet ble skrotet.

Sommarøy i Troms. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

NRK har spurt administrerende direktør i Nordnorsk reiseliv, Trond Øverås, om hvor stor del av disse pengene de må ut med.

Dette var svaret han ga via SMS:

Svar fra Trond Øverås Foto: Eirik Hind Sveen / NRK Ekspandér faktaboks «Fordeling finner jeg ikke at det er riktig å gå inn i, da den resterende rammen du nevner var tiltenkt at skulle være bidrag fra flere partnere, herunder også NNR. Vi har ikke innbetalt noe bidrag ennå og vil ha en diskusjon med Visit Norway i etterkant i forhold til tiltenkt nivå da forutsetningene er endret.» – Trond Øverås

– Unødvendig med falske nyheter

Næringssjef Sørensen sier klart og tydelig at denne typen markedsføring ikke er greit.

Hun mener at turister som kommer til Norge må være sikker på at markedsføringen står til virkeligheten.

– Vi må være ærlig mot kundene våre. Jeg tenker at vi har så mye å by på og så mange gode historier og fortellinger, at det er helt unødvendig å finne på falske nyheter.

Andre nestleder i KrF, Ingelin Noresjø, sitter i fylkesrådet i Nordland som næringsråd. Hun mener det er uheldig at fylkets penger potensielt har blitt sløst bort på kampanjen.

Ingelin Noresjø, næringsråd i Nordland fylkeskommune. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Dette var et feiltrinn fra Nordnorsk reiseliv og Innovasjon Norge, og som bør være et engangstilfelle, sier hun og legger til:

– Jeg tror nok de hadde gode intensjoner, og at de syns dette kunne være en spenstig måte å markedsføre Nord-Norge på. Men det å lure turister og kunder, det syns jeg ikke noe om.