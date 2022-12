I dag spilles den mer enn flere av Alf Prøysens julesanger. Men i mange år var Trygve Hoffs juleklassiker «glemt» før den ble gjenoppdaget.

Hva skjedde med julesalmen som i dag setter hele landet i julestemning?

Adventsserien der salmen ble født

Historien om Nordnorsk julesalme starter i 1985. NRK jobber med en ny adventsserie som skal sendes en gang i uka på NRK frem mot jul samme år. Trygve Hoff er satt til å skrive tekst og musikk, og TV-opptakene gjøres på Saltdal bygdetun – Trygve Hoff sitt hjemsted.

TV-serien «Lyset i mørketida» tar oss med tilbake til en tid som var. Den gang da folk levde med hua i handa og hadde så sterk ei tru. Ei tid da fattigdom og gudstru preget livene til småkårsfolk.

Trygve Hoff elsket jula, og leste Juleevangeliet for sine barn på julaften. Foto: Nyhetsspiller

Trygve Hoff hadde vokst opp med disse historiene om hvordan folk før hans tid slet for tilværelsen, men som med små steg kom seg videre gjennom livet.

Tekstene forteller oss om det som en gang var. I seriens siste episode har det endelig blitt jul på tunet, og folk som til daglig ikke hadde mye å rutte med kunne nyte noen dager med god mat og gleder som overskygget hverdagen.

Hør den fantastiske tolkningen av Nordnorsk julesalme fra Setergrotta 🎶😍 Du trenger javascript for å se video.

I TV-ruta avslutter Trygve Hoff: Så er det julehelg i mørketidslandet. Små lys ut av små vindu fortell at det lev et liv under åsen og langs med fjordan. Her har folk levd og stridd i gammel tid, og her skal dem leve fremdeles. Så kan vi ønske hverandre ei fredelig og god jul med en god liten sang i hjertan vårres.

Til illustrasjoner laget av Karl Erik Harr settes julestemninga med en salme der teksten er en takkebønn.

Magien skapes i kjelleren på Marienlyst

Musikken til «Lyset i mørketida» ble ikke gitt ut. Det var heller ikke tanken, men at den skulle brukes i TV-serien.

Trygve Hoff hadde med seg tre musikere til Oslo. Eldstesønn Ståle Hoff på orgel, Terje Blichfeldt på gitar og Konrad Kaspersen på bass.

Den folkekjære visesangeren Trygve Hoff var svært glad i jula, og skrev Nordnorsk julesalme for barne-TV-serien Lyset i Mørketida i 1985. Foto: NTB-arkiv, Scanpix

Kvartetten kjente hverandre veldig godt. De hadde turnert sammen i mange år og hadde gjort en rekke studioinnspillinger. Det var profesjonelle musikere som kjente sine plasser i bandet.

Denne høstdagen i 1985 er de samlet i studio 6 der musikken som skal prege TV-serien spilles inn. Bak miksebordet sitter lydtekniker Arne Johnsen og skal gjøre musikkopptakene. Nordnorsk julesalme fremføres med Ståle på hammondorgelet som står i studio og vokalen til Trygve Hoff. Etter som versene går, kommer Terje og Konrad inn og korer sammen med Trygve.

En enkel jobb, minnes Arne Johnsen.

– Dette var rutinerte musikere som visste hva de skulle gjøre. Nordnorsk julesalme ble spilt inn og satt på første forsøk, sier den pensjonerte lydteknikeren.

2 minutter og 40 sekunder med magi

Det var få vitner til innspillingen i studio 6. I tillegg til lydteknikeren og bandet var også produsenten for TV-serien Inger Bjørnstad og produksjonsleder Tove Lønn-Arnesen til stede.

Teksten til Nordnorsk julesalme Ekspandér faktaboks Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land.

Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand.

Verg dette lille du ga oss den dagen du fløtta oss hit.

Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme i armod og slit. Vi levde med hua i handa men hadde så sterk ei tru.

Og ett har vi visserlig sanna: Vi e hardhausa vi, som du.

Nå har vi den hardaste ria, vi slit med å karre oss frem

mot lyset og adventstida, d’e langt sør te Betlehem. Guds fred over fjellet og åsen. La det gro der vi bygge og bor.

Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord.

Du ser oss i mørketids landet, du signe med evige ord.

Husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord. Forfatter: Trygve Hoff

Noen orgelakkorder åpner før Trygve Hoffs dype røst starter å synge, og i kontrollrommet sitter tre NRK-ansatte og er vitne til historiens første toner av Nordnorsk julesalme.

– Det var sterkt å sitte der og høre han synge. Den gikk rett i hjertet, både teksten og melodien. Den satt seg og sitter der ennå, og den og fylte hele meg, sier Tove Lønn-Arnesen 37 år senere.

Lønn Arnesen sammen med kona Tove Lønn Arnesen. Foto: Lise Åserud / NTB

Etter 2 minutter og 50 sekunder ligger den siste orgelakkorden og innspillinga er komplett.

Nok en vanlig jobb

Konrad Kaspersen er siste gjenlevende musiker som var med på innspillinga. Han husker dette som en ganske vanlig jobb. Det var det de gjorde. Spilte inn musikk eller stod på en scene.

– Trygve kom med en låt, og den formet vi der og da. Det var ikke noe spesielt over det, sier Kaspersen i dag.

Blåtimen i Bodø. Foto: Knut Valberg

Verken bassisten eller noen av de andre kunne forestille seg at dette mange år senere skulle bli «nasjonal-julesangen»

Salmen som går i dvale

To år etter innspillinga dør Trygve Hoff brått og uventa bare 49 år gammel. I tida etter arrangeres det minnekonserter i Tromsø, Bodø, Rognan og på NRK TV. Men med Trygve Hoffs bortgang stilnes også mye av musikken hans.

Dagfinn Sivertsen var på den tiden leder for Bodøoktetten og husker at Trygve Hoffs sanger ikke ble spilt like hyppig.

Med Trygve Hoffs bortgang forblir Nordnorsk julesalme uutgitt. Den finnes kun på et spolebånd i NRKs arkiver.

Nordnorsk julesalme utgis første gang, men ikke med Trygve Hoff

Dagfinn Sivertsen og Bodøoktetten jobbet første halvdel av 1990-tallet med en plateutgivelse med musikk laget av Trygve Hoff. Sivertsen husket tilbake til TV-serien som hadde vært sendt ti år tidligere.

Fjellet Møysalen i Vesterålen. Foto: Bjørn E. Halvorsen

– Jeg husket Nordnorsk julesalme fra «Lyset i mørketida», og da vi gikk i gang med å plukke ut låter til Nocturne i nord-plata var den låta førstevalget.

Komponist Bjørn Andor Drage fikk i oppdrag å skrive arrangement til den aller første plateinnspillinga av Nordnorsk julesalme.

Plata distribueres høsten 1995 og fanges opp av NRK og andre radiostasjoner. Nordnorsk julesalme blir gjenfødt og med en kraft som ingen kunne forestille seg.

Mer spilt enn Musevisa

I dag høres Nordnorsk julesalme på konserter, juleavslutninger og andre utallige versjoner i radio.

Artister og kor. Voksne og barn. I nord og i sør er Nordnorsk julesalme inne i tida før jul. Ifølge Odd Stenberg i Norsk noteservice, som forvalter rettighetene av salmen på vegne av familien, spilles den mer enn Alf Prøysens Musevisa i tida før jul.

Det er vanskelig å finne antall versjoner av den. Men om man tar med kor, korps og band kan det være snakk om flere hundre.

Bare i NRKs arkiver er det rundt 70 unike innspillinger av den. Artister som Christel Alsos, Hanne Krogh og Halvdan Sivertsen er blant de mange kjente artisten som har gitt ut sine versjoner av Nordnorsk julesalme.

Utgivelsen av Trygve Hoffs egen versjon kom ut i 2014, nesten 30 år etter innspillinga i studio 6 på Marienlyst.

– Hvem skulle trodd at det skulle skje, der vi stod i studio og spilte inn siste låt, at juvelen skulle bli pakket ned og funnet igjen mange år etter, sier Konrad Kaspersen snart 40 år etter at Nordnorsk julesalme ble født.