Nordmenn spiser mindre fisk

Nordmenn spiser 13 prosent mindre fisk nå enn for fem år siden. Det er særlig den yngre delen av befolkningen som kutter ut fisken, viser ferske tall fra GFK Norge, Ernæringseksperter er urolige for nedgangen - særlig fordi andre undersøkelser viser at barn spiser mer godteri, enn fisk.