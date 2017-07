Nordmenn slurver med sykkelhjelmen

Nordmenn er ikke flinke nok til å bruke sykkelhjelm. På korte turer droppes den gjerne, men tas på når barna er med. En landsomfattende undersøkelse viser at kun 35 prosent av syklistene alltid bruker hjelm. – Det er det temmelig håpløst at så mange av oss fortsatt dropper hjelmen. Her må folk skjerpe seg, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.