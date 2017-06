Nordmenn handler mer på sommeren

I juli og august vil nordmenn unne seg litt ekstra, og handler for 105 milliarder ekskl. mva, anslår Hovedorganisasjonen Virke. Hyttefolk og turister gjør at blant annet Moskenes i Nordland gjør et hopp i sommermånedene, mer enn 30 prosent av fjorårets omsetning kom i disse månedene.