– Vi meiner jo ting kvar einaste dag året rundt. Det ville vore rart at vi ikkje skulle meine noko om den aller viktigaste saka, korleis landet skal verte styrt dei neste fire åra.

Det seier politisk redaktør i avisa Nordlys, Skjalg Fjellheim.

Nordlys har nemleg lange tradisjonar for å kome med ei anbefalingar til lesarane om kva dei skal velje.

I år har dei sendt lesarane sine i retning Arbeiderpartiet.

Trur Ap vil dempe by-land-konflikt

– Vi meiner det er best for Troms, Nord-Norge og Noreg. Det handlar om å posisjonere landsdelen vår på best mogleg måte.

I leiaren trekk dei fram at Arbeidarpartiet vil dempe konflikten mellom by og land, og gi ein rett balanse mellom storbyar og distrikts-Noreg.

– Vi trur Jonas Gahr Støre er ein statsministerkandidat med eit særleg blikk for Nord-Noreg, seier den politiske kommentatoren.

– Har de alltid råda om å velje Ap?

– Det har variert. For fire år sidan anbefalte vi å stemme på eit styringsparti. Om fire år kan det bli noko anna igjen, seier Fjellheim.

Han legg til at Nordlys óg peika på høgre som eit godt parti å stemme på.

Men han trur ikkje at lesarane kjem til å tolke journalistikken i Nordlys annleis etter kommentaren.

– Det kan eg aldri drøyme om. Dette er noko vi meiner som institusjon, og det påverkar ikkje nyheitsjournalistikken. Vår politiske dekning er hundre prosent fri og uavhengig.

– Stolar på veljarane

Men i Adresseavisen i Trøndelag har dei ikkje tradisjon for å fortelje lesarane kva dei skal stemme.

– Dei siste åra har vi ikkje gått ut med anbefalingar på leiarplass om kva folk skal stemme, seier Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen (sjekk)

Siv Sandvik er politisk redaktør i Adresseavisa som har kontorar i Trondheim.

Ho synest ikkje det er noko gale å oppfordre lesarane til å stemme i den eine eller andre retninga.

– Men vi vel å gi uttrykk for standpunkta til avisa i saker og verdispørsmål. Å koke det ned til eit enkelt parti fell ikkje naturleg for oss, seier Sandvik og legg til:

– Vi stoler på at veljarane gjer opp sin eigen meining.

Heilt fram til 1990-talet var det ein tradisjon at norske avisar gav lesarane sine ei klar anbefaling om kva parti dei burde stemme på.

Ikkje minst i avisenes leiare på sjølve valdagen.

Men etter at aviser som Aftenposten og fleire A-presseavisar kutta dei partipolitiske banda på 1990-talet, forsvann også anbefalingane om partival i avisene.

– Kan gjere avisa mindre truverdig

– Det var journalistane sjølv som tok initiativet til å avvikle partipresseordninga.

Dei seier Birgit Røe Mathisen professor i journalistikk og medieforskar på journalistutdanninga ved Nord universitet.

Birgit Røe Mathisen er førsteamanuensis i samfunnsvitenskap ved Nord Universitet. Foto: Katinka Vaag Prestøy / NRK

Likevel vart det ikkje heilt slutt på at avisene råda lesarane sine.

Framfor stortingsvalet i 2017 gav ti av landets 20 største aviser stønad til bestemte parti eller regjeringsalternativ, ifølge ei kartlegging i Klassekampen.

Blant anna støtta Aftenposten og Stavanger Aftenblad både Ap og Høgre, medan Dagsavisen, Klassekampen og Hamar Arbeiderblad anbefalte om å stemme raudgrønt.

– Det å så tydeleg anbefale folk til å stemme på eit politisk parti er ikkje så vanleg i dag, seier Mathisen.

Det er fordi det å velje parti i leiaren til avisa kan slå begge vegar, i følgje medieforskaren.

– På den eine sida kan ein seie at det gjer avisa tydelegare. Tydelege meiningar skaper engasjement og debatt som er positivt.

Likevel kan det gjere avisa mindre truverdig.

Ei undersøking som medieforskarar ved Universitetet i Bergen gjennomførte i 2017, viser at avisene mistar truverdet blant lesarane når dei gir klar stønad til eit politisk parti på leiarplass.

– Det kan føre til at lesarar som ikkje sympatiserer med til dømes Arbeidarpartiet i Nordlys sitt tilfelle blir irritert. Det kan svekke tilliten til avisa.

Men når ei nordnorsk avis først skulle kome med ei slik anbefaling, vert ikkje professoren overraska over at det var Nordlys.

Mathisen har forska på kommentarjournalistikk saman med Lisbeth Morlandstø, også professor i journalistikk ved Nord. For nokre år sidan analyserte ho kommentarartiklar og leiarartiklar i alle dei norske regionavisene.

– Nordlys hadde klart mest markante og tydelege meiningar. Dei har ein tradisjon for å vere ein sterk meiningsberar.

Gifter seg ikkje med Ap

Men i Tromsø er ikkje Nordlys redd for at deira lesarar ikkje kan skiljet mellom leiarplassen og journalistikken i avisa.

– Det trur eg absolutt dei forstår, seier Fjellheim.

Han seier det er delte meiningar om kva parti ein skal stemme på både blant dei tilsette i Nordlys og lesarane deira.

– Vi gifter oss ikkje med Ap eller raudgrøn politikk. Det vil ein raudgrøn regjering få merke frå første dag.