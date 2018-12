Nordlendinger topper statistikk over passiv ruskjøring: – Veldig skummelt

Politiet har tatt oppstilling ved innkjøringen til Bodø. Det er promillekontroll, og Tore Larsen og andre sjåfører må bevise at de kjører rusfritt.

Larsen får skryt av politibetjenten når det blinker i apparatet: Edru. Han er glad for jobben politiet gjør.

– Det er flott at de har kontroller og er ute på veien, konstaterer han.

Men en undersøkelse gjort av interesseorganisasjonen Av-og-til viser at 15 prosent av nordmenn har vært passasjer i en bil der de har vært klar over at sjåføren var beruset. Og tallet for Nord-Norge er dobbelt så stort: Hele 29 prosent.

– Det er veldig rart og skummelt. Disse bilistene utsetter andre i trafikken for stor risiko. Jeg hadde ikke trodd at vi hadde dårligere holdninger i Nord-Norge, men det kan virke slik. Det er veldig rart, sier Tore Larsen.

Livsfarlig

Også generalsekretær Randi Hagen Eriksrud er overrasket over tallene. Hun sier folk vet risikoen ved å kjøre med alkohol i blodet.

– Dette er alvorlig, konstaterer Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til. Foto: Av-og-til

– Derfor er det rart at så mange tør å ta den risikoen likevel.

Når det kommer til de høye tallene for Nord-Norge tror Eriksrud at årsaken er sammensatt. Hun peker på store geografiske avstander og et mindre godt kollektivtilbud som faktorer som trolig spiller inn.

En forklaring kanskje, men ingen unnskyldning.

– Det å kjøre bil med alkohol i blodet er livsfarlig. Vi vet at du får større vilje til å ta risiko, samtidig som reaksjonstiden blir mye dårligere. Det er mange hvert år som mister livet i trafikken på grunn av alkohol.

Politiet med promillekontroll i Bodø i førjulsstria. Ingen blåste rødt i denne kontrollen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Kom deg ut

Seksjonsleder Espen Fagervoll ved politistasjonen i Bodø ser med bekymring på tallene, og peker på at vi alle har et moralsk ansvar for å si ifra.

Seksjonsleder Espen Fagervoll ved politiet i Bodø. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Hvis dette er representativt for befolkninga i Nord-Norge så er det svært bekymringsverdig. Jeg vil tro det er en del mørketall, altså at folk sitter på uten at de vet at føreren er ruset. Man bør så langt mulig forsikre seg om at sjåføren er edru.

Dem som sitter på med berusede bilsjåfører risikerer ikke å bli tatt av politiet. Låner du imidlertid bilen din bort til noen som er beruset, kan du pådra deg straffansvar.

– Man tar en stor risiko ved å sitte på med en rusa sjåfør. Sitter du på med en sjåfør du mistenker er ruset, så bør du få stoppa bilen og kommet deg ut. Tilkall politiet.

Planlegg kvelden

Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til forstår at det kan være vanskelig å si fra.

– Samtidig tenker jeg at du må tenke på risikoen du tar ved å ikke si fra, også på vegne av andre i trafikken og sjåføren som du er glad i.

– En god tilnærming er å snakke om alkohol i forkant av situasjonen, edru. Du bør også planlegge kvelden slik at du ikke kommer i en situasjon der du må sitte på med en som har drukket, sier Eriksrud.

Har du noen gang sittet på med en beruset bilsjåfør? Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Sør-Østlandet Agder-Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Antall intervju 356 63 153 141 144 80 76 Prosent 14% 10% 18% 15% 9% 9% 29%