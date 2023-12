Nordlendinger skiller seg ut på Finn-søk

Utviklingen i norsk økonomi ser ut til å ha gitt utslag på hva nordmenn søker på hos Finn. For første gang er søkeordet «gis bort» på førsteplass.

Dermed er «sofa» dyttet ned på andreplass. Rolex, som er en luksusvare, kryper også nedover på listen for hvert år, skriver selskapet i en pressemelding.

– Et kuriøst funn er at i Nordland og i Innlandet virker befolkningen mer opptatt av dyr, da både hund, katt og hest er kommet inn på topplisten i år over mest brukte søk. I fylker som fortsatt har sofa på førsteplass, ser vi også at antall søk på gis bort har økt kraftig, som for eksempel i Trøndelag, der antall søk har gått opp fra 50.000 til 78.000 på ett år, sier Kathrine Opshaug Bakke, bruktekspert og leder i Finn Torget.

«Gis bort» er søkt på 1,8 millioner ganger i år, mens «sofa» er søkt på 1,5 millioner ganger dette året. Til sammenligning var det i 2022 lavere antall søk med 1,2 millioner søk på «gis bort» og 1,3 millioner søk på sofa, sier Bakke.