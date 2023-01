Nordlendinger har reddet over 39 000 måltider

I løpet av fem år har innbyggere i Nordland reddet 39 348 poser med overskuddsmat ved sine lokale Circle K-stasjoner. Særlig i Rana, Vefsn og Bodø er det mange som redder mat.

Det kommer fram i en pressemelding.

– Det er skikkelig kult at vi er blant de beste i landet på matredding. Hver dag lager vi fersk mat til diskene våre, men særlig etter pandemien har det vært vanskelig å forutsi hvor mye av det vi selger. Derfor føles det godt å vite at maten ikke blir kastet, sier Tone Lise Pedersen ved Circle K Grubhei.

De siste fem årene har stasjonen hennes reddet 7894 måltider gjennom appen Too Good To Go. Det er mest av alle Circle K-stasjonene i hele Nordland – og sjette mest i landet.

Etter Rana-stasjonen kommer Circle K Mosjøen med 7179 porsjoner, noe som holder til en åttendeplass på landsbasis.