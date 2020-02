I dag ble det gjort europeisk e-sportshistorie i Brussel.

Det forteller Jack Holand. Nordlendingen er blant Norges fire representanter fra et nylig opprettet norsk e-sportsforbund, som har tatt turen til Belgias hovedstad.

Her ble det i dag stiftet et europeisk forbund for e-sport. Gamingas svar på UEFA. 28 delegater fra ulike europeiske land møttes i dag i EUs hovedkvarter.

Utøverrepresentant og fire ganger norgesmester i Counter-Strike, Anders Kjær med daglig leder Jack Holand fra Norges e-sportforbund på vei til Brussel. Foto: Norges E-sportforbund

Holand er krystallklar på hvorfor dette er viktig:

– Folk forstår ikke hva vi snakker om. Når du snakker om e-sport kunne du like gjerne snakka om å lage popkorn.

– 96 prosent av ungdom driver med gaming, og da er det vår forbanna plikt å sette oss inn i hva ungene driver med, tordner Holand over telefon.

Holand tror dette vil ha massiv betydning for e-sporten i Europa fremover.

– Jeg tror dette vil løfte e-sporten opp i Europa på et nivå som vi aldri har sett tidligere, sier han.

Så stort er e-sport Ekspandér faktaboks E-sport er et stort fenomen internasjonalt. Nøyaktig hvor stort har vært gjenstand for debatt. Business Insider anslår at seertallene vil nå 646 millioner innen 2023 - opp ni prosent fra 454 millioner i 2019. Discovery-sjef Harald Strømme mener e-sport vil være større enn «analog sport» innen 2025, ifølge Kampanje. En liste hos Gamer.no viser hvordan norske spillere i fjor stakk av med millioner i premiepenger. 16 år gamle Emil Bergquist Pedersen, bedre kjent som «Nyhrox» , vant for eksempel 13 millioner da han stakk av med seieren i VM i Fortnite.

Vil ha e-sport etter den norske modellen

Selv om e-sporten gjennom mange år har vokst og utviklet seg, mener Holand at sporten er langt ifra å være godt nok profesjonalisert.

– Det har vært altfor kommersialisert. De som skal tjene penger på e-sport, har klart å melke det ut for hva det er verdt. Ingen har beskyttet utøverne og deres rettigheter. Hvem er det som tar vare på kontrakter og er utøvernes talerør på toppnivå, spør han seg.

Han mener et ikke-kommersielt forbund kan bidra med å regulere språk, mobbing og nettvett.

– De store kommersielle bedriftene bryr seg ikke om språkbruk og mobbing. Så lenge de betaler en dollar for en «skin» eller» loot box», så er de fornøyde.

Han tror og håper at man kan få e-sporten inn i mer organiserte former under den gode norske modellen, der man tar vare på bredden, tilbudene og barna.

Norges E-sportsforbund utenfor EU-parlamentet: (f.v.) Anders Kjær, Christian Holand, Jack Holand og Lars Peter Østrem er fire av seks styremedlemmer. Foto: privat

– Det har vært litt «ville vesten»

Bodøværingen Nicholas Korsgård, som i flere år har jobbet som trener for flere av de største League of Legends-klubbene i Europa, hyller satsinga.

Nicholas Korsgård, som har trent flere gode lag og som selv har vært høyt oppe i LoL, er glad for initiativet. Foto: Michal Konkol

– Kjempe bra initiativ! Jeg håper det gir synlige resultater, sier han.

Kim-Erik Aanes, lærer i e-sport ved Toppen folkehøgskole i Mosjøen, dette kan bidra til å gi tryggere rammer rundt spillingen. Slik at flere tør å være med.

– Det har vært litt «ville vesten», egentlig, forklarer Aanes.

Han peker på flere utfordringer:

Spillere som har opplevd å bli skviset ut av klubbene. Useriøse aktører som jakter profitt. Kontrakter med betingelser som aldri ville vært godtatt i annen idrett.

Nå må forbundet bevise at de har livets rett, konstaterer han. Lykkes de, ser Aanes hvordan dette kan hjelpe sporten.

– Får du mer rammer og struktur på ting blir man nesten tatt mer seriøst med en gang.

E-sport er stort internasjonalt. Her ser vi fra CS-turneringa Intel Extreme Masters 2018. Foto: Agencja Gazeta / Reuters