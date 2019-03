Nordlending på andreplass i verdens tøffeste hundeløp

Hundespannløpet Iditarod er et av verdens tøffeste og lengste løp. I formiddag vant Peter Kaiser løpet. På andreplass kom Ranværingen Joar Leifseth Ulsom. I fjor vant han samme løpet.

Blodslit

På over ni døgn har hundekjørerne lagt bak seg 160 mil, og temperaturforskjeller fra fem plussgrader til minus 50 grader. Snittsøvnen hos hundeførerne ligger på to til tre timer i døgnet. I år deltok 52 hundespann i løpet.

Hundespannløpet Iditarod er en av verdens tøffeste og lengste løp, bare det og ha gjenomført et slikt løp er prestisje i seg selv, sier Bjørn Dahlskjær Kristiansen. Han er leder for Rana Trekk- og brukshundklubb, klubben som Joar Leifseth Ulsom representerer i Alaska-løpet.

Kun minutter bak førsteplassen

Kun minutter skilte første og andreplass. Peter Kaiser fra Alaska med sitt hundespann var den første som gikk over målstreken.

Joar Leifseth Ulsom fra Mo I Rana gikk inn til en andreplass 12 minutter bak vinneren.

– Der kommer Joar-gutten! Åh, endelig i mål, se på han, sier en rørt mor hjemme i Mo i Rana.

Solveig Leifseth følger sønnens plassering i konkurransen over GPS. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Han ser super-pigg ut, det er ingen problem for han. Han er glad for andreplassen. På nettbrettet sitt har mamma Solveig Leifseth fulgt sønnen med GPS-sporing de siste dagene.

Nå har hun nettopp sett målgangen på TV. Det er mange følelser i spill.

– Se så snill han er med hundene sine, det er alltid de som kommer i første rekke hos Joar, sier mamma Solveig like etter hun har sett sønnen gå i mål.

For Solveig Leifseth har sønnen også fått førsteplass i dag.

- 12 minutter bak vinneren etter et løp på 160 mil, det er en førsteplass det også.

Joar Leifseth Ulsom deltok i løpet med 14 hunder. Foto: Mille Porsild

Fans over hele verden

Det er ikke bare mamma som er stolt, Ulsom har fans over hele verden, forteller Bjørn Dahlskjær Kristiansen.

– Når Joar går over målstreken er det en seier for meg også. Jeg føler at jeg er med i løpet sammen med han, sier Bjørn Dahlskjær Kristiansen.

I dag er Ulsom bosatt i Alaska, men hører fortsatt til klubben i Rana.

– Det er stort for oss at en så flink hundekjører representerer klubben vår, sier Kristiansen