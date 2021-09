I april fortalte NRK om Rune Vigdal som går til sak mot Nordlandssykehuset. Han krever at direktøren tar ansvaret for at kona døde på sykehuset i Bodø seinsommeren 2016.

Rita (55) falt i sjøen og var nær ved å drukne i Svolvær. Feilene som ble gjort på sykehuset samme kveld kosta henne livet, hevder ektemannen.

Han hadde håpa at den privatrettslige saka skulle opp i retten i høst.

Men slik blir det ikke.

Vil ikke bidra til egen domfellelse

Nordlandssykehuset har ikke utlevert all informasjonen de pårørende ønsker og viser til selvinkrimineringsvernet.

Vernet mot selvinkriminering betyr at en som er mistenkt eller tiltalt ikke har plikt til å medvirke, eller på noen måte bidra til egen domfellelse.

– Vi er kommet i en situasjon vi virkelig ikke trodde vi skulle havne i. Det er oppsiktsvekkende at et offentlig sykehus ikke vil utlevere informasjonen vi ber om, sier mannens advokat Mette Yvonne Larsen.

Sykehusets advokat skriver i en e-post til NRK:

«Som presisert vil dokumenter som ikke omfattes av taushetsplikten bli utlevert.»

Statsadvokaten tok ikke ut tiltale

To tilsynsrapporter fra Statsforvalteren har slått fast at Nordlandssykehuset brøt forsvarlighetskravet på flere punkter da de behandla Rita Vigdal i 2016.

Statsadvokaten fant likevel ikke grunn til å ta ut tiltale mot sykehuset. Derfor valgte enkemannen å gå til privat straffesak mot Nordlandssykehuset.

Han mener at sykehuset ikke har beklaga det som skjedde med ektefellen og krever at Nordlandssykehuset skal ta ansvaret for dødsfallet.

– Først greide de ikke å få satt inn et plastrør i luftrøret så hun kunne få puste. Etterpå ble hun i praksis kvalt av sitt eget oppkast, har ektemannen tidligere sagt til NRK. Han var sjøl til stede på akutten denne kvelden tidlig i september 2016.

Nordlandssykehuset på sin side mener de har beklaga overfor ektemannen.

Dette er hele svaret fra Nordlandssykehuset Ekspandér faktaboks Det etterspørres blant annet opplysninger om ansatte ved sykehuset, som har krav på at sykehuset forholder seg til dette som ansvarlig arbeidsgiver. Sykehuset avventer også svar fra Salten tingrett om saken vil bli tatt opp til behandling eller vil bli avvist. Det er viktig å ha med seg at påtalemyndigheten har henlagt saken, og avslått en begjæring om gjenåpning. I første omgang har sykehuset bedt om at saken avvises, og mener da det er ryddig at dette spørsmålet avklares først. Når dere viser til selvinkrimineringsvernet, tyder ikke det på at sykehuset er redd for å bli straffa? Selvinkrimineringsvernet er et helt grunnleggende rettsstatsprinsipp. Vigdal har igangsatt privat straffesak, men sykehuset erkjenner ikke straffskyld i denne saken. Sykehuset vil imidlertid utlevere dokumenter som ikke omfattes av taushetsplikten. Opplysninger om sykehusets ansatte vil måtte vurderes på nytt når spørsmålet om evt. avvisning av den private straffesaken i Salten tingrett er avklart. Har dere ikke forståelse for Vigdals ønske om å få full oversikt over hendelsesforløpet da hans kone døde under behandling på sykehuset? Vigdal har fått tilsendt all journaldokumentasjon om behandlingen hans kone fikk etter ankomst i Nordlandssykehuset. Saken har også vært grundig behandlet hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. I tillegg har Vigdal flere ganger blitt tilbudt å komme til sykehuset for å få en muntlig gjennomgang av hendelsesforløpet fra helsepersonell og ledelse. Dette har ikke Vigdal ønsket. I denne saka har jo sykehuset fått sterk kritikk av Statsforvalteren- som har sagt at det ble gjort feil. Advokaten til Vigdal sier at ei rettssak kunne vært unngått om direktøren hadde innrømmet feil, vurderer han det? Direktør Paul Martin Strand har både i brev til Vigdal av januar 2019, og gjennom media, beklaget at Nordlandssykehuset HF ikke lyktes i å berge hans kones liv etter den tragiske ulykken. Dette er også beklaget i telefonsamtale. Nordlandssykehuset har aldri bestridt Statsforvalterens konklusjoner vedrørende behandlingen Vigdals kone fikk, men tatt disse til etterretning både ved første og andre behandling. Advokaten sier dette å oppleve at sykehuset trenerer denne saka er svært belastende for han. Når har sykehuset tenkt å gi ut de opplysningene de etterspør? Vi arbeider med å fremskaffe informasjon som etterspørres og som kan oversendes. Nordlandssykehusets advokat skriver videre i e-posten til NRK: I denne saken har påtalemyndigheten henlagt saken og statsadvokaten har avslått begjæring om gjenåpning. Fylkesmannen har etter gjennomgang av sakens dokumenter valgt å ikke tilråde etterforskning. Sykehuset forholder seg til at flere instanser allerede har vurdert sakens strafferettslige side. Sykehuset har som arbeidsgiver også et ansvar overfor sine ansatte. Inntil spørsmålet om avvisning er avgjort finner en det ryddig å ikke utgi informasjon om de ansatte. Det understrekes at de etterspurte opplysninger er uten betydning for avvisningsspørsmålet. (advokat Kristin Fagerheim Hammervik i en e-post til NRK)

Sykehuset vurderer hva de kan gi ut

Sykehusets advokat skriver i en e-post til NRK:

«Nordlandssykehuset har ikke til hensikt å holde tilbake informasjon som kan opplyse saken og har oversendt komplett journal til Vigdals advokat. Helseforetaket har under vurdering hvilke øvrige dokumenter som kan gis ut.»

Bør ikke et sykehus i et så alvorlig tilfelle som dette satse på full åpenhet?

«Sykehuset har ingenting å skjule i saken. Saken har vært til grundig gjennomgang hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, der sykehuset har oversendt all nødvendig informasjon. Vigdals advokat har full tilgang til denne informasjonen.»

Men Mette Yvonne Larsen er utålmodig på vegne av sin klient.

– Statsforvalteren har sagt at behandlinga hun fikk ikke var forsvarlig. Her er det et offentlig sykehus som heller burde være åpne og legge fram alt de har. Man blir jo bare mer mistenksom når de ikke vil legge fram.

Stanger hodet mot veggen

I april i år sendte advokaten inn stevninga til Salten tingrett. I slutten av juni kom brevet fra Nordlandssykehuset der det går fram at de foreløpig ikke vil utlevere informasjonen Larsen ber om.

Blant annet vil de ikke opplyse om hvilke ansatte som var til stede da det gikk galt under behandlinga av Rita Vigdal på sykehuset.

Larsen sendte et brev til Nordlandssykehuset tidlig i august der hun sier at de etterlatte har krav på informasjonen. Hun viser blant annet til helsepersonelloven.

– De har ennå ikke svart på brevet. Det kaller jeg sendrektighet. Det er gått fem måneder siden vi leverte inn stevninga og vi står fortsatt og stanger hodet mot veggen.

Sykehusets advokat skriver i en e-post til NRK at det ikke er korrekt at Nordlandssykehuset ikke har svart på brevet. Videre skriver advokaten at det ble i deres prosesskriv datert 26. august svart følgende:

«Partene har en pågående dialog knyttet til rett til innsyn i diverse dokumenter. Det er et ikke ubetydelig arbeid å ta stilling til hvilke dokumenter som faktisk eksisterer og hva det skal gis innsyn i. Dette vil imidlertid bli besvart direkte overfor Vigdals advokat. Uavhengig av dette mener denne side at saken er godt nok opplyst til at domstolen nå kan ta stilling til avvisningsspørsmålet.»

Vil få belyst alt som skjedde

Advokaten til Vigdal mener det er nødvendig å ta saka til retten.

– Når det ikke er noen andre muligheter så har altså straffeloven åpna for dette. Og da er det ikke snakk om noen voldsomme straffer, det er snakk om en mulig foretaksstraff hvis vi skulle nå fram.

Og hun legger til:

– Det vi ønsker er å få belyst alt som skjedde da han mista kona si. Det er et behov som er lett å skjønne. Vi står i stampe etter fem måneder, så dette er ei stor belastning for min klient. Jeg synes de burde anlegge en annen stil, ja.

Upløyd mark

Ifølge Larsen er det mange pasienter og pårørende som gir opp når de ikke kommer noen vei med helseforetakene.

– Vi har flere private straffesaker gående, dette er den muligheten pårørende har å gripe til. Jeg håper jo folk tør å stå opp for seg sjøl og de rettighetene man har, særlig når det er graverende ting. Men dette med å ta sykehus til retten er ganske upløyd mark.

Det er Salten tingrett som skal ta stilling til om saka til Vigdal skal tas opp eller avvises.