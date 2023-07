Nordlandssykehuset får midler til prosjekt

Nordlandssykehuset får midler til tre nye invasjonsprosjekter.

21. april var det frist for å søke Helse Nords innovasjonsmidler, åtte prosjekter ble bevilget midler, ifølge Nordlandssykehuset.

Tre av disse var fra nordlandssykehuset.

Siri Tau Ursin er administrerende direktør ved Nordlandssykehuset.

Hun sier at fellestrekket for prosjektene er at de handler om effektivisering, jobbglidning og andre tiltak som kan være av betydning for omstillingsprosessen sykehuset finner seg i.

–De mange prosjektene vitner om en utbredt og godt innarbeidet innovasjonskultur blant våre dette ansatte! Dette gjør meg både stolt og glad, sier Ursin.