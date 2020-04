Nordlandssykehuset er i ferd med å gå tom for smittevernutstyr.

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ved Nordlandssykehuset forbereder de seg nå på «en ny normalsituasjon» i forbindelse med koronapandemien.

Mandag informerte administrerende direktør Paul Martin Strand styret om hva dette vil bety i lengden.

Noe av det som kom fram da var at Nordlandssykehuset fremdeles opprettholder en gul beredskap.

Av alle landets sykehus er det nå kun seks som er i gul beredskap. Det gjelder Nordlandssykehuset i Bodø, Lofoten og Vesterålen og UNN i Tromsø, Harstad og Narvik.

Snart tomme for smittevernutstyr

Ifølge Strand er sykehuset nødt til å fortsette med gul beredskap fram til de har fått på plass mer smittevernutstyr.

Direktør Paul Martin Strand sier til Dagens Medisin at deler av beholdningen vil vare kun en uke til. Foto: Kari Skeie / NRK

Det sier Strand til den uavhengige nyhetskanalen for helsevesenet, Dagens Medisin, som først omtalte saken.

Med dagens lager har Nordlandssykehuset kun utstyr de neste to ukene. Deler av beholdningen vil kun vare i en uke til.

– Vi må være i gul beredskap til vi har en buffer når det gjelder smittevernmateriell, sier Strand.

– Det handler om en vurdering av hvor vi er i forberedelsene, og i dag hadde det blitt feil av med å vurdere grønn beredskap.

– For lite utstyr

Styreleder Odd Roger Enoksen sier det mangler både smittevernutstyr og testutstyr. Testutstyret rekker ikke til den frekvensen de har lagt opp testingen til.

Styreleder Odd Roger Enoksen sier Nordlandssykehuset har for lite smittevernutstyr for de ansatte og for en for kort periode fremover. Derfor holdes beredskapsnivået til gult. Foto: Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

– I tillegg har vi for lite smittevernutstyr for de ansatte og for en kort periode fremover. Og særlig hvis antall innleggelser skulle intensiveres, sier Enoksen.

Nytt utstyr er bestilt og Enoksen sier at testutstyr er underveis, men at han ikke helt har status for smittevernutstyret.

– Men også smittevernutstyr regner vi å få inn i løpet av kort tid.

Enoksen kan ikke svare på når han tror sykehuset kan senke beredskapsnivået til grønt.

Sprengt budsjett

Dagens Medisin trekker også inn de økonomiske utfordringene sykehuset har hatt i mars. Virksomhetsrapporten viser et underskudd på 40 millioner kroner.

– Halvparten av dette er på inntektssida, grunnet at lavere aktivitet for å ivareta smittevern har betydd færre pasienter, sier Strand.

Også anskaffelse av arbeidskraft for å opprettholde aktivitet og gjennomføring av opplæring har krevd store summer.