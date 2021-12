Artist fra Nordland tatt med store mengder narkotika hjemme

– Det er tatt ut siktelse for grov narkotikaovertredelse. Så det er en alvorlig sak.

Det sier politiadvokat Tore Finner Størmer til NRK.

Det var i begynnelsen av november at mannen ble pågrepet av politiet.

Hjemme hos artisten ble det funnet en større mengde narkotika. Det skal blant annet være snakk om heroin og et ukjent pulver.

Politiet valgte å sikte mannen for oppbevaring av narkotika med tanke på videresalg.

Dette er artisten siktet for Ekspandér faktaboks Artisten er siktet for grov narkotikaovertredelse, etter straffelovens §232, første ledd.

Strafferammen er fengsel intill 10 år.

Ifølge siktelsen mener politiet at mannen skal ha oppbevart en større mengde narkotika ment for videresalg. Narkotikaen mener politiet at han har mottatt av en eller flere ukjente personer.

Politiet skal blant annet ha tatt beslag i Ksalol-tabletter, Xanax, heroin og et pulver som skal analyseres. Etter det NRK vet, skal det også være tatt beslag i hasj.

Mannen erkjenner straffskyld for å ha oppbevart deler av beslaget, men ikke alt. Blant annet nekter han å ha bekjenskap til det politiet mener er heroin og det ukjente pulveret. Mannen nekter også for at den beslaglagte narkotikaen var ment for videresalg.

Kort tid etter ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han er nå løslatt fra varetekt.

De to første ukene måtte han også sitte i isolasjon. Det fremkommer av fengslingskjennelsen NRK har fått innsyn i.

Retten mente at det var sannsynlig at artisten ville benytte muligheten til å varsle andre hvis han skulle få muligheten til å kommunisere med andre i fengslet.

– Det er tale om en svært alvorlig og omfattende narkotikasak med flere involverte, skriver retten i sin avgjørelse.

Nekter straffskyld

NRK har vært i kontakt med mannes forsvarer. Forsvareren ønsker ikke å kommentere saken.

Men ifølge fengslingskjennelsen går det fram at mannen erkjenner straffskyld for oppbevaring av en større mengde narkotika.

Imidlertid nekter han å ha noe å gjøre med deler av beslaget. Blant annet tabletter, heroin og det ukjente pulveret. Han nekter også for at de narkotiske stoffene var ment for videresalg.

Det ukjente pulveret er sendt til analyse.

I retten forklarte mannen at han har et rusproblem, og at han har vært i kontakt med lege for dette.

Etterforskningen pågår

Politiadvokat Tore Finner Størmer opplyser at de har etterforsket saken en stund.

– Vi har fått gjort en del innledende undersøkelser, men det er fremdeles mye som gjenstår, sier han.

Politiadvokat Tore Finner Størmer opplyser at politiet har etterforsket saken en stund. Foto: Christer Aass

– Hvor omfattende salgsvirksomhet mener politiet det er snakk om?

– Det er ikke noe vi ønsker å kommentere på nåværende tidspunkt. Etterforskningen tar sikte på å avklare om det faktisk dreier seg om salgsvirksomhet, og omfanget av denne.