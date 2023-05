Tidligere har NRK fortalt om store forskjeller i landet på hvor lenge du kan reise som ungdom.

Mens Møre og Romsdal har 25 år som øvre aldersgrense, er Nordland blant de fylkene som kun har tilbydd den lovpålagte minimumsordningen, altså 19 år.

Nå vil også Nordland sette opp aldersgrensen og går dermed fra å være et av fylkene med lavest til å bli det fylket med høyest aldersgrense.

– Vi foreslår for fylkestinget at vi øker aldersgrensen fra 19 til 25 år, slik at vi kommer på linje med Møre og Romsdal, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik (Sp).

Nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik (Sp). Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

De hører på folket

Dette vil blant annet bety at mange studenter i Bodø kan reise hjem billigere. John Michael (21) fra Meløy er en av dem.

Da han fylte 20 år ble han for gammel for ungdomskortet i Nordland. Studentbilletten han nå har, er 100 kroner dyrere enn ungdomsbilletten og den gjør det ikke mulig å reise utenfor Bodø.

Studenten John Michael Nymo er en flittig bruker av busstilbudet i Nordland. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Det koster meg over 300 kroner ekstra hvis jeg skal hjem til familien i Meløy, har han tidligere sagt til NRK.

Nå kan den 21 år gamle studenten reise gjennom hele fylket med buss, hurtigbåt og ferge for 390 kroner i måneden.

– Det er veldig bra at de tar tak så raskt og lytter til publikum. Det blir lettere for flere i Nordland, blant annet for studenter, sier Nymo om hevingen av aldersgrensen.

Han tror det blir en positiv overraskelse for alle de nye studentene som kommer til høsten.

– For meg betyr at jeg kan bruke kortet i fire år til, det blir billigere å reise hjem til Meløy.

Øvre aldersgrense i fylkene Fylke / Kollektivselskap Øvre aldersgrense Tidligere Finnmark / Snelandia 20 Tidligere Troms / Troms fylkestrafikk 20 Nordland / Reis 20 Trønderlag / AtB 20 Møre og Romsdal / Fram 25 Vestland / Skyss 21 Rogaland / Kolumbus 23 Agder / Agder kollektivtrafikk 20 Vestfold og Telemark / Vestfold kollektivtraffik 20 Tidligere Buskerud / Brakar 20 Tidligere Akershus / Ruter 20 Oslo / Ruter 20 Tidligere Østfold / Østfold kolletivtraffik 20 Innlandet / Innlandstrafikk 20

En undersøkelse NRK har gjennomført via Norstat viser at omtrent halvparten av de spurte svarer «nei» på spørsmål om de ville reist mer kollektivt om prisen på månedskort blir redusert.

Men i Nordland regner de med at flere kommer til å benytte seg av tilbudet nå som det blir billigere for flere. Det tror han også vil utligne kostnadene, forteller Eggesvik.

Fylkestinget anså lenge at utvidelsen av tilbudet som kostbart. Men etter en utregning viser seg å ha en prislapp på 2 millioner i året, noe som er betraktelig mindre enn ventet.

– Det er ikke en så veldig stor kostnad for fylkeskommunen. Og så tror vi at veldig mange flere vil benytte seg av ordningen så vil faktisk få litt mer inntekt på den en andre siden.

I tillegg er Nordland det fylket som har fått mest i priskompensasjon med 73 millioner kroner.

Ungdommen har et poeng

Etter NRKs sak om regionale aldersforskjeller har fylkesrådet tatt til seg det ungdommene uttrykte, forteller nestlederen i Fylkesrådet.

– En del ungdommer har ikke så god råd. Vi vil inkludere alle slik at alle får sjansen til å benytte seg av kollektivtransport. Noen er heller ikke ferdig med videregående skole før de er 25 år, sier Eggesvik.

Han tror folk også tar med seg de vanene de får når de er unge resten av livet.

– Det siste jeg vil ta med handler om miljøet. Om flere reiser kollektivt sparer vi miljøet.

Tar det med i vurderingen

Innlandet er ett av fylkene som har holdt seg til minimumsgrensen og hvor de over 20 år ikke lenger kan benytte seg av ungdomsbilletten.

– Innlandstrafikk har ingen umiddelbare planer om endring av aldersgrense, men vil ta det med seg i vurderingen framover, sier enhetsleder i Innlandstrafikk, Stine Fredriksen.

Enhetsleder i Innlandstrafikk, Stine Fredriksen. Foto: Innlandstrafikk

I Innlandet koster et barne- og ungdomskort 300 korner. For aldersgruppa fra 20 til 30 får alle 40 prosent rabatt på periodebillett for voksne, opplyser hun.

– I Innlandet er vi opptatt av å bidra til sømløshet og enkelhet for kundene, ikke bare innenfor eget fylke, men også på tvers av fylker.

Fredriksen sier en nasjonalt reisekort har blitt diskutert over lang tid, men det at alle fylkene har ulike aldersgrenser er noe av det som gjør det vanskelig å få til, sammen med en god finansieringsmodell.

