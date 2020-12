– Det ser ut til at Nordland og Troms blir værvinnere på nyttårsaften, spesielt i ytre strøk. Der de fleste bor i landsdelen, blir det med andre ord gode rakettforhold.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød, har gode nyheter til nordlendinger, men mindre gode til østlendinger.

Nyttårsaften ser ut til å bli helt ok de fleste steder i landet, spesielt langs kysten, men på Sør- og Østlandet kan sikten mot rakettene bli heller begrenset.

– Det ser ut til at de får det dårligste været, rett og slett. Det blir ganske grått, skyet vær og sludd og snø enkelte steder. Likevel blir det mindre nedbør enn det vi har sett i romjulen, sier Granerød.

Ikke voldsomt uvær

Slik blir nyttårsaften her til lands:

Nord-Norge: Værvinnere med klart vær i ytre strøk, mens det blir noe mer skyet vær i indre strøk og i grensetraktene. I deler av Finnmark kan det derimot bli litt mer skyet. Temperaturer rundt null grader og lite vind, så sant man ikke oppholder seg på fjellet.

Trøndelag og Møre og Romsdal: Det kan se ut til at Møre og Romsdal og Trøndelag får mye bra vær på nyttårsaften. Mer skyet i grensetraktene og muligheter for lett snø, men ellers gode forhold.

Vestlandet: Samme tendenser, men når man kommer innover mot fjellområdene blir det litt mer skyet. Ser ikke så aller verst ut. Mest skyer på Vestlandet sør for Stad, vil det bli i Rogaland.

Statsmeteorolog Martin Granerød. Foto: Solveig Horvei / NRK

Sør- og Østlandet: Ganske grått, skyet og muligheter for sludd og snø enkelte steder. Ikke voldsomt snøfall, og lavtrykket som har ligget over Østlandet minker gradvis. Temperaturene på Østlandet kan gå så langt ned at man får snøbyger i lavlandet. På Sørlandet blir det litt for høy temperatur til noe snøfall på nyttårsaften.

Heldigvis avtar lavtrykket på Østlandet, og her får man gjerne en pause fra nedbøren som har kommet de siste dagene.

– Det blir nok mer nyttårsstemning når det ikke er så mye nedbør. Er man heldig får man nok se raketter på Østlandet og, sier meteorologen.

– Vestlandet er i hvert fall vant til dårlig vær på nyttårsaften, er det ofte sånn?

– Vestlandet har statistisk sett dårligere vær på denne tiden av året. Jul og nyttår er høysesong for kraftige lavtrykk ute i Atlanterhavet. I år er det derimot Vestlandet og fylker lenger nord som har vært heldige.

Vestlandet vinner nyttårshelgen

Men det er ikke bare Nordland og Troms som kan juble inn i 2021. Bergen skal ifølge Granerød få strålende vær i nyttårshelgen, mens Oslo kan dekkes i hvitt.

– For Østlandet ser det ut til å fortsette med skyet vært og perioder med snø, med stadig lavere temperaturer. Det kan hende hele Østlandet er hvitt når vi går inn i nyttårshelgen, sier han og fortsetter:

– For Vestlandet og Bergen sin del, så blir det flott vær fredag, lørdag og søndag. Det ser veldig fint ut inn mot nyttårshelgen med flere minusgrader og gjerne litt sol når den er oppe midt på dagen.

Denne tendensen får vi også i Midt-Norge og Nordland.

– Det ser også bra ut videre nord, med Møre og Romsdal og Trøndelag, helt opp til Nordland. Lenger nord vil det kanskje bli litt mer skyet.