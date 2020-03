Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

131 av 356 kommuner i Norge har ennå ikke fått påvist koronasmitte. Det skriver Dagbladet, som har samlet inn tall fra kommunene.

Ifølge deres oversikt er Viken fylke verstingen. Her har hele 48 av 51 kommuner fått påvist koronasmitte. I motsatt ende av tabellen finner vi Nordland fylke, som har fått påvist smitte kun i 18 av 44 kommuner.

Vefsn kommune, med sine 13.278 innbyggere, er den største kommunen som fremdeles ikke har fått påvist smitte.

– Vi har vært veldig heldig til nå. Jeg vet ikke om det er flaks eller hva det er, men vi har opprettet et eget koronasenter og har testet over 200 personer, sier ordfører Berit Hundåla.

Ordfører i Vefsn, Berit Hundåla (Sp). Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Likevel regner ordføreren med at det bare er et tidsspørsmål før det blir påvist smittede også i Vefsn.

– Det må vi nesten regne med. Men jo lenger vi er koronafrie, jo lenger tid har vi på å forberede oss. Da får vi på plass senger og er klare til å ta vare på dem som blir så syke at de må ha helsehjelp.

– Vi har god plass

I Troms og Finnmark har 18 av 39 kommuner fått påvist smitte.

Til tross for at nabokommunen Tromsø har 88 tilfeller er Balsfjord kommune fortsatt smittefritt. Det er ordfører Gunda Johansen glad for.

– Når vi ligger så nært til Tromsø så er det veldig bra. Men det er ikke sikkert vi forblir i denne kategorien så lenge, sier Johansen.

Ordfører i Balsfjord, Gunda Johansen (Ap). Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Mens flere kommuner i Troms har kjørt flere kommunale pålegg har Balsfjord kun valgt å stenge ned campingplasser.

– Ellers følger vi de nasjonale forbudene og forholder oss til dem.

– Hvorfor tror du Nord-Norge har færrest smittede?

– Det handler vel om at vi har god plass og ikke er så tett oppå hverandre, sier Johansen.

Ordfører i Kvæfjord kommune, Torbjørn Larsen, mener også det bare er et tidsspørsmål før Kvæfjord får sitt første tilfelle. Så langt har kommunen testet 40 personer og alle er negative.

– Jeg er imponert over befolkninga og syns folk er flinke til å følge de anbefalingene som kommer. Vi har gjort noen tiltak og det viser seg at de fungerer.

I Nordreisa ble det første tilfellet av koronasmitte bekreftet i går kveld. En mann ble smittet i forbindelse med en utenlandsreise, skriver kommunen i en pressemelding. Han har luftveissymptomer, men er i bra form og er hjemme i isolasjon.

Mørketall

For å få en idé på hvor store mørketallene er, har professor i epidemiologi Lars Johan Vatten ved NTNU skissert spredningen av viruset i landsbyen Vo, ved Venezia.

Der ble hele befolkningen testet etter det første kjente italienske koronarelaterte dødsfallet. Da kom det fram at tre prosent av befolkningen i byen testet positive.

Skulle de samme tallene gjelde i Oslo ville 21.000 av byens 700.000 innbyggere være smittet, sammenlignet med de 989 bekreftede smittede nå på lørdag. Ifølge Vatten er det derfor vanskelig å vite om det faktisk er noe smitte i de kommunene uten registrerte tilfeller.

Han har imidlertid ingen tro på at er en hensikt ved å teste de med milde eller moderate symptomer, så lenge man ikke tester hele befolkningen.

– En stor del av smitten foregår blant smittede som ikke aner at de er smittet. De er kilden til de såkalte «mørketallene».

I Norge er nå 82.584 personer testet for koronavirus. Rundt 4 prosent av testene er positive.

FHI ha oversikt

Inspirert av Island jobber Folkehelseinstituttet på spreng for skaffe seg bedre oversikt over mørketallene for koronamitte i Norge.

– Det har vi ikke noe anslag på, men det trenger vi, sier fagdirektør ved FHI, Frode Forland til NTB.

– Derfor jobber vi med å få i gang forskningsstudier med måling av det vi kaller prevalens av infeksjon i befolkningen, forklarer han.

Island har testet et utvalg fra hele befolkningen for å finne mørketallene.

FHI er i dialog med forskningsmiljøer for å meisle ut en modell. Både Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet har tatt initiativ til lignende studier.