Nordland KrF: – Vi er forundret over reaksjonene som kommer på sørvestlandet

At KrFs familiepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold, som også er prest, viet partiets kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes kvinnelige samboer tidligere i sommer, har satt sinnene i kok hos flere KrF-ere.

Over 120 partimedlemmer har meldt seg ut av KrF, over 80 av dem grunnet politiske årsaker etter den omstridte vielsen, og enkelte har krevd at Bekkevold må fjernes fra rollen som familiepolitisk talsperson.

På Fauske i Nordland sitter Ingelin Noresjø og følger debatten med undring. Hun er fylkesleder for Nordland KrF.

– Han er en prest som har utført en kirkelig handling. Det må være lov, uten at man blander dette inn i spekulasjoner om en politisk agenda. Det er det absolutt ikke.

Noresjø opplever en helt annen stemningen i sitt hjemfylke.

– Dette er ikke en debatt i Nordland. Dette er en ikke-sak. Vi er forundret over reaksjonene som kommer fra sørvestlandet, sier hun til NRK.

Jeg gjorde det som var riktig for meg som prest, sier Geir Jørgen Bekkevold Du trenger javascript for å se video. Jeg gjorde det som var riktig for meg som prest, sier Geir Jørgen Bekkevold

Flesteparten er kritiske

Men homovielse-saken er absolutt ikke en ikke-sak i resten av landet. Flesteparten av fylkeslederne NRK har snakket med, er kritiske til vielsen.

Fylkesleder Laila Eliassen i Vestfold mener Bekkevold ikke lenger er rett person til å fronte partiets politikk på familie-området.

Hans Fredrik Grøvan fra Agder mener Bekkevolds handling har skadet partiet, og burde vært ugjort.

Og KrF-veteran Anne Ma Timenes fra Kristiansand, som sitter i fylkestinget, krever i dag at Knut Arild Hareide må gå av som partileder for å redde partiet.

– Flere vil melde seg inn for å støtte Bekkevold

Men Ingelin Noresjø kan altså fortelle at Nordland KrF faktisk har hatt et netto innmeldingsoverskudd etter at debatten omkring Bekkevold skjøt fart.

– Vi har hatt et marginalt antall utmeldelser. Men på den positive siden har vi hatt flere aktive innmeldelser enn utmeldelser i perioden og vi registrerer at folk vurderer å melde seg inn for å støtte partiledelsen og Bekkevold.

– Hvorfor er det annerledes i Nordland enn på sørvestlandet?

– KrF-landskapet ser annerledes ut i Nord-Norge. Vi er lett å glemme fordi vi ikke har noen på Stortinget. Men jeg vil at vi også skal regnes med, og vi ser annerledes på tingene ofte.

– I Nord-Norge har vi også mange konservative kristne, jeg regner meg selv blant dem. Og motstanden mot partnerskapsloven finnes også her, men her har vi gått videre. Det gjør man ikke i alle deler av landet. Man kan godt si vi er liberale her i nord, men man kan også si vi er rause og prinsipielle.

– Full tillit til partiledelsen

Noresjø understreker at hun har full tillit til både partileder Knut Arild Hareide og til Geir Jørgen Bekkevold.

– Man kan være teologisk uenig om homofili, men som politisk parti må vi gå videre. Vi har andre kamper vi må kjempe.