Nordland har landets hissigste bilister

I Nordland og Innlandet er det størst fare for å møte på sinte eller stressede bilister på veien. – Her sier 3 av 4 at de kaver seg opp bak rattet. Det skriver Frende forsikring i en pressemelding.

Nordland er fylket som topper statistikken. Ifølge pressemeldingen sier 74 % av bilistene at de seg opp i trafikken i fylket.

– En sjåfør som er sint, aggressiv eller oppkavet er ofte en uoppmerksom sjåfør. Uoppmerksomhet er farlig for din egen og andres sikkerhet, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Fagsjefen har en klar oppfordring hvis du merker at fokuset ditt ikke er på veien, eller tankene forsvinner andre steder nå på nyåret.

– Da bør du ikke sette deg bak rattet før du har hodet på plass, sier han.