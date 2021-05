Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Av alle fylkene i Norge, er det Nordland som har fått høyest andel av befolkningen fullvaksinert.

Sammen med Innlandet har 9,9 prosent av dem som bor her, fått både første og andre vaksinedose, ifølge tall fra FHI.

Samtidig er Nordland det fylket med færrest meldte tilfeller av korona siden pandemien startet.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø har lenge sagt at steder med høyt smittepress, som på Østlandet, burde fått flere vaksiner tidligere.

Han mener smittebølger kunne vært unngått med en mer «urettferdig» fordeling av vaksinene.

– Det god dokumentasjon for et sånt synspunkt. Om vi som har lite smitte hadde ventet litt med vaksinasjon, og heller slått ned pandemien der de har vært mye plaget, så ville det vært det beste for alle parter. Sånn sett burde vi fordelt annerledes.

Kunne unngått tiltak og sykdom

Ikke overraskende er det vitenskapelig bevist, sier Hagen, at vaksiner har en god effekt mot spredning av smitte.

Dette til tross for at det også er bevist at mutasjonene av koronaviruset kan smitte, selv en person som er såkalt «fullvaksinert».

– Hadde man på et tidligere tidspunkt gått sterkere inn på de stedene som var mest plaget, ville man redusert både sykdomsbyrde og tiltaksbyrde for mange mennesker. Eksempelvis i Oslo, hvor det har vært nedstengt i lang tid. Konsekvensene av nedstengingen er jo også noe man må forholde seg til.

Smittevernoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Men forstår du de som også vil ha vaksinepass i Nordland og ha muligheten til å reise rundt i verden igjen?

– Hvis man blir for sneversynt og tenker på sine egne, kortsiktige behov, da vinner viruset. Viruset er veldig glad i slike svakheter i vårt samfunn. Å slå ned viruset der det er sterkest er ikke bare en fordel der, men også for resten av landet, sier Hagen.

I tillegg sier han at vaksinepassene ikke bør tenkes på som et frikort til å gjøre hva man vil.

– Å være fullvaksinert betyr ikke at man er usårbar. I den store verden muterer dette viruset kjapt, og dette kan bety at man kan støte på varianter som vaksinen ikke virker mot, advarer han.

For stor risiko

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI, sier det er riktig at ved å redusere vaksinedoser fra steder med lite smitte, kunne man oppnådd større effekt andre steder.

Det store spørsmålet har alltid vært om det er en risiko som er verdt å ta.

– Problemet har vært å beregne risiko for at det skulle oppstå et utbrudd i en kommune der smitten hadde vært lav i en lang periode. Samtidig som man vurderer konsekvensene av at disse kommunene hadde mange gamle og ubeskyttede personer.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Fordi de ikke kunne forutse hvor utbruddene ville komme, ble det først vurdert at alle landsdeler skulle få like mange vaksiner.

Deretter ble vaksinemengdene fokusert i litt større grad i Oslo og omegn.

Bukholm mener at Nordlands lave smitteprosent ikke er noe man kunne forutsett.

– Vaksinedosene er fordelt i henhold til befolkning over 65 år i første delen av programmet, og etter befolkning over 18 år i den senere fasen. Det er jo fint at Nordland har hatt få tilfeller til nå, men det er ikke noe man kunne forutsett.

Bukholm sier at vi får 1,2 millioner vaksinedoser nå i mai, 1,4 millioner både i juni og juli, samt 1,7 millioner i august, av merkene Pfizer og Moderna.

– Derfor er det viktig at vaksineringen nå fortsetter med full styrke, slik at hele befolkningen får den ønskede beskyttelsen så fort som mulig. Da kan alle over 18 år ha fått første dose i løpet av slutten av juli.