For å spare penger la Nordland fylkeskommune ned busstilbudet mellom Oppeid i Hamarøy og Bodø fra 1. januar i år.

Som et plaster på såret ble det i april satt opp en bussrute fra Innhavet til hurtigbåtkaia i Skutvik, slik at innbyggerne heller kunne ta hurtigbåten inn til Bodø derfra.

Den nye løsningen ble avvist tvert av innbyggere og politikere i Hamarøy. De kalte det en aprilspøk.

Tall NRK fikk ut viste også at erstatningen ikke var spesielt populær: Kun fem passasjerer hadde brukt den nye bussruta på fem måneder.

Nå snur de. Fra 1. november, ti måneder etter at ruta ble lagt ned, skal bussen kjøre igjen.

– Det var en feil å legge ned ruta. Såpass ærlige må vi være, sier Bent-Joacim Bentzen (Sp), fylkesråd for samferdsel i Nordland.

– Dette betyr enormt mye

Ordførerne i fylkene langs ruta; Hamarøy, daværende Tysfjord kommune, Steigen, og Sørfold kommune jobbet for å unngå nedleggelse.

De var klare i sin tale: De ville ha den såkalte Oppeid-bussen tilbake.

– Dette er rett og slett ikke et brukbart tilbud. Folk ønsker seg Oppeid-bussen tilbake, sa ordfører Britt Kristoffersen (Sp) i Hamarøy til NRK i september.

Det er derfor en ganske mye mer fornøyd Kristoffersen som uttaler seg onsdag.

Ordfører i Hamarøy, Britt Kristoffersen (Sp) synes det er kjempebra at de har blitt hørt av fylket.

– Dette betyr enormt mye. Denne saken har vi jobbet lenge med. Det har tatt sin tid, men jeg er glad for at vi endelig er her. Dette er kjempebra, sier Hamarøy-ordføreren til NRK.

Et skritt i riktig retning, mener ordføreren, som opplever at fylkesråden har hørt på innbyggerne.

– Nå oppfordrer jeg alle til å bruke bussen godt, slik at vi kan synliggjøre at det er grunnlag for buss fem ganger i uka, sier hun.

Oppeid-ruta Hamarøy-Bodø.

På morgenen blir ruta slik den var før, mens retur fra Bodø blir tidligere enn passasjerene er vant til.

Før gikk bussen fem dager i uka, mens nå er det tre: Mandag, onsdag og fredag.

– Det blir spennende å prøve ut. Det er fortsatt et ønske fra oss ordførerne at bussen skal gå alle hverdager.

Ifølge fylkeskommunen ville det koste dem 6 millioner kroner i året å få Oppeid-bussen på veien igjen.

Oppfordrer til å ta bussen

Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det har handla om økonomi, men vi har løst det ved å gå ned på antall avganger, sier Bentzen.

Han sier fylkeskommunen har lagt frem flere forslag, og at det ene forslaget med buss til hurtigbåt utvilsomt ikke falt i smak.

– Det har vært tydelige tilbakemeldinger om at dette var feil. Det har vært en lang prosess, litt for lang, vil kanskje mange si, men jeg er glad for at vi endelig har kommet til en enighet.

Også fylkesråden oppfordrer innbyggerne i Hamarøy til å bruke bussen mest mulig.

– Slik kan vi se at avgjørelsen vi tok var riktig.