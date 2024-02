Nordland Fylkeskommune om FOT-rutene: - Uakseptable

Fylkeskommunene i Trøndelag, Nordland og Finnmark, vil ikke velge mellom de ruteforslagene Widerøe har presentert for FOT-rutene.

Årsaken er at de mener alle tilbudene oppfattes å være altfor dårlige både for folk og næringsliv.

Widerøe har for enkelte FOT-ruter levert flere forslag til ruter som fylkeskommunene er bedt om å velge mellom.

Widerøe sine tilbud er innenfor de rammene staten har gitt, men ingen av forslagene er gode nok mener fylkesordfører for Finnmark, Hans-Jacob Bønå, fylkesvaraordfører i Trøndelag Pål Sæther Eiden og fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø.

– Dette er ikke godt nok. Derfor har vi gitt en tydelig tilbakemelding på at vi ønsker bedre frekvens og at flyene skal gå på tidspunkt som er tilpasset behovene vi har, sier Marianne Dobak Kvensjø, som også er nestleder i fylkesrådet i Nordland.

– Vi forventer at departementet og Widerøe lytter til våre innspill. Det er positivt at det blir billigere billetter, men vi kan ikke akseptere at vi får et dårligere rutetilbud, legger hun til.

Trøndelag, Nordland og Finnmark går nå sammen og har en klar melding til både Widerøe og staten.

Samferdselsministeren sier i en pressemelding at det er gitt tillatelse til å justere FOT-rutene etter søknaden fra Widerøe om mindre avvik i rutetilbudet på Helgeland og i Finnmark og Nord-Troms.

Men fylkesråd i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø er på ingen måte beroliget.

– Regjeringen mener at justeringene vil ta hensyn til mange av de lokale innspillene som har kommet. Men det er nettopp det som er problemet - ingen av forslagene fra Widerøe er akseptable, sier hun.

Hun og representanter for i Trøndelag og Finnmark mener flytilbudet må forbedres slik at flytilbudet fungerer etter hensikten.