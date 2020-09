Politikerne feiret med kake – på kaia stod rasende demonstranter

– Klart vi er forbannet!

NRK møter John Kristian Karlsen.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Han er en av mange som har møtt opp på Arnøy hurtigbåtkai for å demonstrere mot endringene som fylket har gjort.

På skiltene får politikerne gjennomgå i harde ordelag. «Rasering av båttilbudet» er budskapet til de oppmøtte.

– Vi er helt avhengig av båten. Det er livsnerva vår, sier Elisabeth Viland.

Ruteendring koster bedrift hundretusener

Bakgrunnen er en ny pendlerrute fra Inndyr til fylkeshovedstaden Bodø.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp), mener dette vil gi en helt ny mulighet til å kunne bo i Gildeskål og jobbe i Bodø.

Også ordfører i Gildeskål, Bjørn Magne Pedersen (H), er svært fornøyd, og peker på mulighetene. Men innad i kommunen, er langt fra alle enige om dette.

For å få etablert en slik pendlerrute, må det kuttes og endres andre steder i rutekartet. For innbyggerne på Arnøy betyr det færre ruter gjennom uka.

De som driver lakseslakteriet på Sørarnøy regner med ruteendringene vil koste dem 500.000 ekstra. De holder på å bygge ut anlegget.

– Det er utregninger som prosjekteringsbyrået vårt har gjort. Med dårligere rutetilbud blir det økte kostnader til blant annet overnatting, kost, losji og lønn, sier daglig leder og medeier i Salten N-950, Johan Edvard Andreassen.

Selger laks for milliarder

I tillegg vil det bli vanskeligere å rekruttere fagfolk.

Ansatte som før kunne reise tur/retur Bodø på en dag, må belage seg på overnatting, poengterer Andreassen.

– Det store slaget for oss, det er ferge. Allerede i dag er det venting på ferga. Med økt produksjon må det større ferge eller bedre rutefrekvens til. Det er avgjørende for oss.

Demonstranter med plakater viste sin klare mening om hva de mener om ny hurtigbåtrute mellom Gildeskål og Bodø. Demonstranter med plakater viste sin klare mening om hva de mener om ny hurtigbåtrute mellom Gildeskål og Bodø. FOTO: Martin Steinholt / NRK

I fjor slakta de 25.000 tonn laks til en verdi av halvannen milliard. Når de er ferdig med å øke produksjonen, snakker man om verdier i størrelsesorden 3–4 milliarder.

De er i dag 40 ansatte. Når utbygginga til 400 mill. er gjort, vil de være bortimot 60.

– Vi har mistet ruter på ettermiddager og helg. For hver endring har vi mistet litt og litt. Denne gangen er ikke noe unntak.

Dårlig politisk håndverk, mener innbygger

Det er mulig å komme seg til Inndyr med bil. Fra Bodø tar det rundt 1 time og 20 minutter. Med båt sparer man cirka kvarteret.

Men Arnøy er på en øy, og der må man reise med båt:

– Hvorfor skal Inndyr ha båtrute når de har fastlandsforbindelse? Færre vil bruke denne båtruta nå. Og da blir den kanskje tatt bort på sikt, sier Elisabeth Viland.

Dette er rett og slett dårlig politisk håndverk, mener John Kristian Karlsen.

– Noen har gjort avtaler uten å spørre brukerne. Vi snakker om en forringet livskvalitet. Fire timer reisevei for én time i byen? Det er ikke noe særlig.

Dette er endringene: Gildeskål Ekspandér faktaboks Endringene i båtruta i Gildeskål gjelder vinterperioden.

Det er nå et daglig pendlertilbud (arbeidspendling) inn til Bodø om morgenen med retur ettermiddag.

Det nye er at dette tilbudet nå også kan brukes fra Inndyr.

Reisen fra Bodø kl. 1600 går med NEX til Sørarnøy og overgang til båtruta som betjener Gildeskål.

Den nye ruteplanen gir flere muligheter for reiser internt i kommunen enn det har vært, sier fylket.

Båten har daglige forbindelser mellom Inndyr, Våg og Sørarnøy.

Tidligere var det mulig å reise til Bodø hver ettermiddag med retur til Gildeskål.

Dette er redusert til onsdag til fredag.

Det går ikke båt lørdag i vinterperioden. Kilde: Nordland fylkeskommune.

Rammer rutetilbudet i Træna

Endringen innebærer også at hurtigbåtanløpet forsvinner på Selvær fra november.

Fiskeværet i Træna kommune beholder båt som går til og fra kommunesentret på Husøy. Herfra kan man ta hurtigbåten.

Skal man til Sandnessjøen, må man altså via kommunesenteret. Lokalbefolkninga oppfatter at tilbudet over tid har blitt dårligere.

Dette er endringene: Træna Ekspandér faktaboks De største endringene i nye ruteplaner for rute 18–191 Helgelandspendelen er at båten i sommerperioden skal avslutte/starte på Træna og ikke Selvær.

Reisende fra Selvær må da ta rute 18–195 Træna lokal fra Selvær på morgenen til Træna for så ta Helgelandspendelen videre. På kvelden må reisende til Selvær ta lokalruta fra Træna til Selvær

I vinterperioden skal rute 18–191 Helgelandspendelen ha start og stoppested på Lovund. Dette innebærer at reisende fra Selvær må ta rute 18–195 Træna lokal fra selvær til Træna for så ta ferge videre inn til Stokkvågen på morgenen.

På siste tur på kvelden blir det ferge ut til Træna og lokalruta fra Træna ut til selvær.

Det er i sommerruten for rute 18–191 Helgelandspendelen lagt opp til daglige midtturer fra Sandnessjøen til Træna, mot tidligere bare onsdag og fredag.

I vinterruten skal båten kjøre midttur på onsdag og fredag som før.

Søndager er første tur forlenget til å gå helt inn til Sandnessjøen (tidligere til Stokkvågen).

På anløpsstedene Nesna, Onøy og Sleneset skal rute 18–191 anløpe fergekaiene. Kilde: Nordland fylkeskommune.

– Det mest alvorlige er at folk kanskje blir tvunget til å flytte herfra på sikt, fordi tilbudet blir såpass amputert, sier Maren Saedi, som driver Selvær Handel.

– Her har man investert flere millioner i fisketurisme. Dette oppleves sårt og veldig alvorlig for et lite samfunn, fortsetter Saedi.

Hun peker på dårlig kommunikasjon fra fylket, på hva endringene faktisk innebærer for innbyggerne i øysamfunnet.

– Skal en reise på jobb herfra, til kommunesentret på Husøy, må man dra 07.20 på morgenen. Og ikke er man tilbake før 18-18.30 på kvelden. Et sykehusbesøk i Sandnessjøen må man snart legge inn en overnatting på.

Også lokal fisker Odd Jostein Stangen mener tilbudet blir vesentlig dårligere.

– Det har fungert over mange år. Nå har man laget et opplegg som går direkte bakover i tid.

Samferdselsråden tar med seg innspillene

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp), sier han har hatt flere møter med kommunene forut for de endringene som innføres.

Han mener endringene totalt sett gir et bedre tilbud for store deler av befolkninga.

Da han møtte demonstrantene i dag, konstaterte han at det er «bra med engasjement rundt saken».

– Det vil alltid være krevende å gjøre prioriteringer. Jeg tar med meg tilbakemeldingene, og tror vi har et forbedringspotensiale rundt høringer og prosesser. Det er åpenbart. Folk må føle seg lyttet til.

– Mer tilpasset behovet

Noen endring kunne han imidlertid ikke love overfor de fremmøtte.

– Å prioritere inn Inndyr har vært et ønske fra Gildeskål. Da må man gjøre noen prioriteringer.

Hva gjelder Selvær og Træna, peker Bentzen på at de har sett utfordringer vinterstid med kanselleringer på hurtigbåten der.

– Vi har gjort grep. Det kommer et større fartøy. Hurtigbåten skal fortsatt gå til Træna, men på morgen og kveld belager vi oss på ferger. Det gir et tilbud vi vet man kan stole på.

– Det blir fem avganger daglig med korresponderende trafikk fra Husøy. At Helgelandspendelen ikke skal gå innom Selvær skjønner jeg noen kanskje vil mene gir et dårligere tilbud. Men dette er mer tilpasset behovet.