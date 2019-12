I november innstilte fylkesrådet på å legge ned 29 VGS-linjer.

Fylkesrådet har forklart seg med at reduserte midler fra staten gjør at de ser seg nødt til å kutte i utdanningstilbudet. Hovedsakelig grunnet befolkningsnedgang.

Det har vært fakkeltog flere steder i fylket i protest mot de foreslåtte kuttene.

I ettermiddag annonserte fylkesrådet at de har endret innstillingen, og vil bevare fire av de 29 linjene som var foreslått nedlagt.

De fire er teknikk og industriell produksjon i Brønnøy, idrett på Fauske, studiespesialisering i Steigen og Naturbruk på Kleiva i Sortland.

Svein Eggesvik (Sp). Foto: Berit Stensland / Nordland fylkeskommune

Ifølge nestleder i fylkesrådet Svein Eggesvik (Sp), må man se og tilpasse seg etter elever og behov.

– Vi ønsker å se videre på og utvikle de linjene der det er godt med læreplasser og godt med arbeidsplasser i Nordland. Vi ønsker at folk skal bosette seg her og få utdanning her.

Løp fra Steigen i protest

På mandag fikk Norvoll fikk tildelt en budstikke (ekstern lenke) av elever fra Steigen og Hamarøy hadde løpt gjennom natten til fylkeshuset i Bodø for å vise politikerne hvor viktig de mener det er å beholde skoletilbudet ved Knut Hamsun VGS.

Totalt har de løpt cirka 27 mil. En av dem som har deltatt på stafetten er Johan Åsbakk.

– 35 stk. har løpt i skikkelig «drittvær». Vi har ikke latt oss stoppe av været. Vi gjør dette for å unngå at skolen vår mister mange linjer, sier Åsbakk.

Med seg har han et brev med underskrifter.

– Vi brenner for denne saken. Vi har trosset vær og vind for å komme hit i dag.

En av dem som har deltatt på stafetten er Johan Åsbakk. Foto: Bente H Johansen / NRK

En av initiativtakerne til stafetten, Thomas Strand Hutchinson, sier mange er frustrerte.

– Folk i Nord-Salten er virkelig redde for konsekvensene av det som er foreslått. Vi må si ifra om at dette ikke er greit.

Vel framme i Bodø, løp de inn på fylket for å fremføre sitt budskap overfor politikerne.

– Budskapet er enkelt: Vi vil at dere skal støtte opp om friluftslinja. Vi vil at studiespesialisering i Steigen skal bestå, og vi vil at bygg og anlegg på Oppeid skal bestå. Fordi Nord-Norge trenger kompetansen.

– Vi er her i dag fordi vi vil det beste for Nordland. Vi må begynne å jobbe sammen, sa elevrådsleder Kristin Meier.

Klokka 15 mandag har fylkesrådet varslet en pressekonferanse om saken.

Etter det NRK Nordland erfarer kommer fylkesrådet til å bevare noen linjer som har vært innstilt nedlagt.