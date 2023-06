Nordland får det beste helgeværet

Det er ventet nedbør og overskyet vær på Sørlandet, Østlandet, Midt-Norge og Vestlandet i helgen. I Nord-Norge skinner imidlertid sola.

Nord i landet har de allerede fått en strålende start på helgen med masse sol og høye temperaturer fredag.

– Det er mest sol og høye temperaturer nord i Nordland og store deler av Troms. Der er det sol og godt over 20 grader de fleste stedene. Steder som Bodø kan komme opp i 25–26 grader fredag, sier meteorolog Ingvild Villa ved Meteorologisk institutt til NTB.

Finværet vil fortsette gjennom helgen, men temperaturene er ventet å synke både lørdag og søndag.

– Lørdag er det Nord-Norge som har det beste været, men det blir litt mer vind, så det kan nok oppleves litt kjøligere. På søndagen blir det imidlertid betydelig mye kaldere. Men det er nok de som likevel får mest stabilt og solfylt vær totalt.

Det fine været kan imidlertid by på tørke og øke skogbrannfaren i Nord-Norge. Det er for tiden pågående gult farevarsel for nettopp det. (NTB)