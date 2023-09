Arbeiderpartiet er fremdeles det største partiet i fylkestinget i Nordland med 24,5 prosent av stemmene. Høyre er hakk i hæl med 22,9 prosent.

Disse to partiene får 11 representanter hver i det nye fylkestinget, viser opptelling når 99,4 prosent av stemmene er telt opp.

Verken dagens posisjon (Ap, Sp, SV og KrF), eller borgelig side har noen åpenbare flertallskonstellasjoner.

Arbeiderpartiet må ha støtte fra enten Rødt og INP for å danne flertall. Høyre må trolig lokke med seg Senterpartiet over på «andre siden» for å sikre et styringsdyktig flertall.

Må forhandle med andre partier

MDG er inne med ett mandat, og kan bli endel av forhandlingene.

– Vi snakker gjerne med andre partiene for se på mulighetene for flertall. Det er ikke noe tydelig flertall som utkrystalliserer seg, sier listetopp for MDG i Nordland, Håkon A. Møller.

– Borgelig samarbeid for oss er lite aktuelt slik jeg ser det. Vi vil uansett ikke vippe noe flertall den veien.

Senterpartiet mister nesten 15 prosent, mens Industri og næringspartiet gjør et godt valg og har tre mandater inne på fylkestinget.