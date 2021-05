Nordanlegg AS er en av Bodøs entreprenørbedrifter innen bygg og anlegg. De har ifølge egne hjemmesider over 20 ansatte.

I slutten av mars 2021 mottok politiet i Nordland en bekymringsmelding om en person som oppholdt seg på bedriftens tak. De rykket ut og oppdaget at personen ikke var i fare.

Han var bosatt på taket.

Politiet reagerte

Politiet skriver i meldingen til Arbeidstilsynet at de snakket med en ansatt på stedet.

– Da vi ankom fikk vi opplysninger fra en ansatt på stedet om at det var containerbrakker på taket av bedriften.

De skriver videre at de fikk opplysninger om at det er en person bor og sover der.

Informasjonen fikk politiet til å reagere.

– Det vi som patrulje derimot stusset over, var at det var tilrettelagt for overnattingsbrakker til ansatte oppe på taket, skriver politiet og legger til:

– Som dere kan se på det siste bildet under, må ansatte via to midlertidige trapper for å komme seg opp til brakkene. Videre gjorde vi oss noen tanker på om lovligheten ved å ha disse containerbrakkene på taket til bedriften, og la ansatte få bo der.

NRK har vært i kontakt med daglig leder i Nordanlegg AS, Tor-Morten Solheim. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet stusset på at de ansatte må klatre opp to stiger for å komme seg opp til containerbrakkene. Foto: Politiet

Ikke søkt om tiltaket

Arbeidstilsynet mener ut ifra innholdet i saken at Bodø kommune er rett mottaker for informasjonen. De har videresendt både bilder og politiets uttalelser til Byggesakskontoret.

NRK har spurt Kari Skirbekk, leder for Bygg og Miljø, hvordan de stiller seg til informasjonen fra Arbeidstilsynet.

Hun svarer NRK per tekstmelding:

Bodø kommune bekrefter at bedriften ikke har søkt om å sette opp containerbrakker på eget tak. Foto: Politiet

– Status er at vi har mottatt en melding om ulovlighet, og behandler denne etter normal prosedyre, skriver hun og legger til:

– Ut over dette ønsker vi ikke å kommentere en pågående sak.

– Har de søkt om tiltaket?

– Det stemmer at de ikke har søkt om tiltaket.

Vil bli fulgt opp

NRK har spurt Arbeidstilsynet om saken. De sier de ikke vil uttale seg om denne konkrete saken.

De bekrefter at saken vil bli vurdert og eventuelt fulgt opp av en av deres tilsynsseksjoner.

Videre sier Arbeidstilsynet at de på generelt grunnlag jobber for at innkvarteringer som arbeidsgiver stiller til disposisjon skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt.

I et eventuelt tilsyn vil de blant annet kontrollere at innkvarteringen er innredet i tråd med regelverket, at den er brannsikker og at den har en standard som er i tråd med samfunnsutviklingen.

I kravet om at innkvarteringen skal være forsvarlig er det også et krav om at arbeidstakerne skal kunne komme seg til og fra innkvarteringen på en sikker og trygg måte. Innkvarteringen må også som hovedregel være godkjent til boligformål.

Arbeidstilsynet kan gi pålegg om å rette opp i forhold som ikke er i tråd med regelverket, og de kan stanse bruken av innkvarteringen dersom de mener bruken av den innebærer en fare for liv eller helse.

Utover det henviser Arbeidstilsynet til deres nettsider.